Il Real Madrid ha ufficializzato l'addio di Alaba: sabato contro l'Athletic Bilbao, disputerà la sua ultima partita al Bernabeu con la casacca dei Blancos

Alex Bianchi
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È sempre più aria di rivoluzione in casa Blancos. Dopo l'addio del capitano Carvajal al termine della stagione, un altro perno della difesa del Real Madrid degli ultimi anni disputerà la sua ultima gara con la maglia dei Merengues: si tratta di David Alaba, che dopo cinque stagioni saluterà il popolo madridista in occasione dell'ultima sfida de LaLiga al Santiago Bernabeu, contro l'Athletic Bilbao.

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Un ciclo vincente di Alaba al Real Madrid

Dopo undici anni al Bayern Monaco dove ha vinto più di 20 titoli, il difensore austriaco si trasferisce al Real Madrid nel 2021 e dà seguito alla sua straordinaria carriera con altri 11 titoli: 2 Liga, 1 Coppa del Rey, 2 Supercoppe di Spagna, 2 Mondiali per Club, 2 Champions League e 2 Supercoppe Europee.
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L'ex Bayern ha anche messo a segno 5 gol e 9 assist in maglia Blancos, seppur spesso alle prese con numerosissimi problemi muscolari nell'arco delle sue cinque stagioni a Madrid che hanno condizionate le sue annate. Nel dicembre 2023 ha anche subito una gravissima lesione del legamento crociato anteriore, innescando un lungo calvario aggravato anche da un'usura e perdita di cartilagine che ha rallentato enormemente il suo recupero. In questa stagione, infatti, è riuscito a totalizzare appena 415 minuti complessivi.

Il declino fisico e un addio 'amaro'

Un giocatore simbolo di leadership e solidità difensiva, fondamentale in una delle più recenti ere gloriose del club, ma mai più lo stesso dopo il grave infortunio. Alaba saluterà inoltre il Real Madrid con un addio dal retrogusto estremamente amaro, senza poter sollevare alcun trofeo, interrompendo la sua striscia personale che proseguiva dal 2012 nella quale ha sempre terminato la stagione vincendo almeno un titolo.

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MADRID, SPAGNA - 12 DICEMBRE 2023: David Alaba lascia il campo per infortunio durante la gara de la Liga tra Real Madrid e Villarreal all'Estadio Santiago Bernabeu. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

L'ultimo saluto al Bernabeu

David Alaba saluterà il Real Madrid davanti ai propri tifosi, nell'ultima gara de la Liga in programma questo sabato contro l'Athletic Bilbao, in un Santiago Bernabeu che si prepara a tributare un'ultima ovazione ad uno dei difensori più vincenti degli ultimi anni.

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