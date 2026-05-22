È sempre più aria di rivoluzione in casa Blancos. Dopo l'addio del capitano Carvajal al termine della stagione, un altro perno della difesa del Real Madrid degli ultimi anni disputerà la sua ultima gara con la maglia dei Merengues: si tratta di David Alaba, che dopo cinque stagioni saluterà il popolo madridista in occasione dell'ultima sfida de LaLiga al Santiago Bernabeu, contro l'Athletic Bilbao.

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Un ciclo vincente di Alaba al Real Madrid

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Il declino fisico e un addio 'amaro'

Dopo undici anni aldove ha vinto più di, il difensore austriaco si trasferisce al Real Madrid nele dà seguito alla sua straordinaria carriera con altri: 2 Liga, 1 Coppa del Rey, 2 Supercoppe di Spagna, 2 Mondiali per Club, 2 Champions League e 2 Supercoppe Europee.L'ex Bayern ha anche messo a segnoin maglia Blancos, seppur spesso alle prese con numerosissiminell'arco delle sue cinque stagioni a Madrid che hanno condizionate le sue annate. Nelha anche subito una gravissimadel legamento crociato anteriore, innescando un lungo calvario aggravato anche da un'usura e perdita diche ha rallentato enormemente il suo recupero. In questa stagione, infatti, è riuscito a totalizzare appenacomplessivi.Un giocatore simbolo die solidità difensiva, fondamentale in una delle più recenti ere gloriose del club, ma mai più lo stesso dopo il grave infortunio. Alaba saluterà inoltre il Real Madrid con un addio dal retrogusto estremamente, senza poter sollevare alcun, interrompendo la sua striscia personale che proseguiva dalnella quale ha sempre terminato la stagione vincendo almeno un titolo.

MADRID, SPAGNA - 12 DICEMBRE 2023: David Alaba lascia il campo per infortunio durante la gara de la Liga tra Real Madrid e Villarreal all'Estadio Santiago Bernabeu. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

L'ultimo saluto al Bernabeu

David Alaba saluterà ildavanti ai propri tifosi, nell'ultima gara de la Liga in programma questo sabato contro l', in unche si prepara a tributare un'ultima ovazione ad uno dei difensori piùdegli ultimi anni.

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