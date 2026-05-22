Pedro, alla vigilia della sfida di domani sera contro il Pisa, si prepara a salutare la Lazio e a concludere la sua esperienza in maglia biancoceleste. In un’intervista ai canali ufficiali del club ha raccontato di vivere questi giorni con un mix di tristezza ed emozione, consapevole che la sua avventura a Roma sta per terminare. Sta cercando di assaporare ogni momento rimasto insieme ai compagni, ai tifosi e alla città, a cui dice di essere profondamente legato. Ripercorrendo il suo percorso, si dice soddisfatto dell’esperienza vissuta, pur riconoscendo che l’ultima stagione è stata particolarmente impegnativa. L’obiettivo, ora, è chiudere nel migliore dei modi, magari con un gol, per lasciare un ultimo ricordo positivo della sua avventura laziale.

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Le dichiarazioni di Pedro

"Con questa squadra ho dei legami e valori incredibili. La passione dei tifosi è stata forte fin dal primo giorno, li ho sempre sentiti al nostro fianco. Mi sono subito sentito a casa, è la loro vicinanza che fa grande la Lazio".

LA STAGIONE SENZA TIFOSI - "Spero che contro il Pisa decidano di entrare, ma rispetto la decisione. Giocare senza la loro spinta è stato difficile. Fare bene in campionato con lo stadio vuoto è impossibile. Abbiamo passato momenti duri, non è stato semplice assistere alla situazione che si è creata tra tifosi, squadra e società. Mi è dispiaciuto non aver regalato al nostro popolo la Coppa Italia".

IL RETROSCENA DI MESSI - "Ci ho provato con Messi, ma ovviamente non era facile. Poi Jordi Alba e De Gea quando erano svincolati. Anche Bartra ricordo che ne parlai con Sarri. Stesso discorso per David Luiz. Mi sarebbe piaciuto fargli conoscere la passione dei nostri tifosi" .

IL CONFRONTO SARRI/GUARDIOLA - "Guardiola ovviamente è stato importante, mi ha dato fiducia quando ero giovane, permettendomi di giocare in una squadra piena di campioni come il Barcellona. Sarri lo avevo avuto già al Chelsea, abbiamo vissuto tanti anni insieme, è stato un bel percorso. Cito anche Baroni, una persona umile che dava tutto per il bene della squadra, e Tudor, preparato e con tanto carattere. Ognuno di loro mi ha insegnato qualcosa per continuare a crescere e migliorare".

ROMA, ITALIA - 9 MAGGIO: Pedro Rodriguez della SS Lazio calcia il pallone durante la partita di Serie A tra SS Lazio e FC Internazionale allo Stadio Olimpico il 9 maggio 2026 a Roma, Italia. (Foto di Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images

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I ricordi e la stagione più bella

"Lo scorso anno è stato bello, così come la prima stagione di Sarri, dove il livello di gioco della squadra era alto. Con Baroni ho segnato molto, andavamo sempre all'attacco e mi sono divertito tanto. Peccato per Europa League perché avremmo potuto raggiungere la semifinale. Difficile scegliere un gol, quello nel derby, contro il Celtic e il Porto sono stati davvero speciali. La festa sotto la curva non la dimenticherò mai, rimarrà per sempre nel mio cuore".

GIOCARE CON UNA BANDIERA DELLA LAZIO - "Klose. Miro è stato un attaccante fortissimo, qui alla Lazio ancora oggi parlano tutti del suo atteggiamento e della sua straordinaria professionalità. È una leggenda".

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