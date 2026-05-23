Al termine di un ciclo lungo e ricco di successi al Manchester City, Guardiola ha ammesso di conservare un unico vero rammarico legato alla gestione del ruolo del portiere. In particolare, il tecnico catalano ha riconosciuto di aver scelto di separarsi da Joe Hart, allora estremo difensore di riferimento anche per la Nazionale inglese, perché non ritenuto pienamente adatto alle esigenze di un gioco costruito dal basso. Questa esigenza lo spinse a puntare su Claudio Bravo, operazione che però non portò ai risultati sperati e aprì una fase di instabilità tra i pali. Successivamente, con l’arrivo di Ederson, il City trovò finalmente il profilo ideale per il sistema di Guardiola, mentre la scelta iniziale rimane oggi il suo principale rimpianto di quell’epoca.

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Le dichiarazioni di Guardiola

"Voglio confessare e ammettere una cosa. Ho un solo rimpianto perché quando si prendono tante, tantissime decisioni, si commettono anche degli errori. Ma c'è un rimpianto che ho tenuto nascosto per molti anni. Non ho dato a Joe Hart l'opportunità di stare con me, di dimostrarmi quanto fosse bravo come portiere. E avrei dovuto farlo, ma non è andata così. Sai, la vita a volte è così, devo prendere delle decisioni e a volte non sono abbastanza giusto".

MANCHESTER, INGHILTERRA - 4 MARZO: L'allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, appare sconsolato dopo la partita di Premier League tra Manchester City e Nottingham Forest all'Etihad Stadium il 4 marzo 2026 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Gareth Copley/Getty Images)

Il portiere inglese ha vissuto una fase complicata della sua carriera dopo l’addio al Manchester City, passando prima per la stagione in Serie A e poi tornando in Premier League con la maglia del West Ham United, esperienza che non ha rilanciato la sua continuità ai massimi livelli. Proprio in quel periodo, le sue prestazioni altalenanti hanno inciso anche sul suo ruolo in nazionale, portandolo progressivamente fuori dai piani dell’Inghilterra. La crescita di Jordan Pickford ha infatti segnato il sorpasso nelle gerarchie, fino all’esclusione di Hart dalla rosa per i Mondiali del 2018.

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Le parole di Hart

Dopo la separazione dalha comunque speso parole di grande stima nei confronti didefinendolo una vera icona del club per il contributo dato nel corso degli anni. Il portiere inglese, infatti, è stato protagonista di una fase vincente della storia dei Citizens, durante la quale ha conquistato due campionati di, unae due, lasciando un segno importante tra i pali. A livello individuale,si è distinto anche per la continuità delle sue prestazioni, ricevendo per quattro volte il riconoscimento come miglior estremo difensore del massimo campionato inglese.

LE DICHIARAZIONI DEL PORTIERE INGLESE - "Non è stato doloroso, è stato frustrante. Ma era un grande uomo, Pep Guardiola aveva una visione in cui io non rientravo. È stato frustrante... quello che mi disse fu mi fece alquanto male, ma poi fini del tutto lì".

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