Il club lariano consolida le proprie basi in vista del futuro, assicurandosi la permanenza di due elementi chiave della stagione appena conclusa. Come riportato da Sky Sport, il Como ha già formalizzato il rinnovo del portiere Butez, autore di un campionato di grande affidabilità tra i pali, mentre procede spedita la trattativa per il prolungamento del contratto del capitano Lucas Da Cunha, sempre più leader tecnico e punto fermo della squadra. Un doppio intervento che testimonia la volontà della società di dare continuità al progetto, valorizzando il gruppo che ha saputo distinguersi per identità e rendimento nonostante le attenzioni arrivate da diversi club europei.

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Il rinnovo di Butez

Il rinnovo diè ormai stato definito e sarà reso ufficiale nei prossimi giorni. Il portiere francese, approdato ae rapidamente affermatosi come uno dei protagonisti della stagione, ha saputo imporsi grazie a prestazioni affidabili e costanti. Le sue qualità hanno offerto sicurezza e stabilità al reparto difensivo, rendendolo una delle colonne portanti della squadra nel corso dell’annata.

GENOVA, ITALIA - 26 APRILE: Jean Butez del Como reagisce durante la partita di Serie A tra Genoa CFC e Como 1907 allo stadio Luigi Ferraris il 26 aprile 2026 a Genova, Italia. (Foto di Simone Arveda/Getty Images)

L'accordo con Da Cunha

Situazione analoga ma in fase più avanzata anche perIl capitano, già seguito daldurante la sessione invernale con una proposta da circa 20 milioni di euro poi respinta dal club, è sempre più vicino a prolungare il proprio accordo. I colloqui tra le parti sono ormai a buon punto e si lavora per chiudere gli ultimi dettagli dell’intesa, che dovrebbe legarlo al Como fino al 2030 con la firma del nuovo contratto attesa a breve.

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