Dalla Serie A alle partite dei campionati internazionali, dai motori alla boxe: il club lariano ha reso gratuito il proprio canale streaming

Mattia Celio Redattore 8 agosto 2025 (modifica il 8 agosto 2025 | 15:29)

Il progetto vincente del Como 1907 continua. Questa volta la società lariana ha deciso di compiere molto più affettivo. Come riporta la stessa dirigenza del club lombardo a partire dal 6 agosto i tifosi potranno liberamente usufruire del canale Como TV gratuitamente. Non ci sarà dunque più bisogno di sottoscrivere alcun abbonamento. Una novità che fa felici milioni di amanti del pallone.

Como TV diventa gratis: ecco come vederla in diretta — Dopo la vincente, quanto molto accesa, partita contro il Betis Siviglia, il Como continua la preparazione in vista dell'esordio in Coppa Italia contro il Sudtirol il prossimo 16 agosto. La squadra di Cecs Fabregas, però, sarà prima impegnata questo sabato contro il Barcellona di Hans Flick nel tradizionale Trofeo Gamper. Il debutto in campionato, invece, il 24 agosto contro in casa contro la Lazio.

Nel frattempo, i lariani hanno deciso di compiere un gesto affettuoso nei confronti degli appassionati di calcio. Come riporta la dirigenza dei lombardi, infatti, nelle ultime ore il canale Como TV è ufficialmente diventato gratis. Un'iniziativa da parte del Como per garantire a tutti i tifosi la libertà di vedere le partite in diretta senza dover sottoscrivere l'abbonamento. Como TV, come ricordiamo, non è un canale televisivo ma una piattaforma streaming a cui per collegarsi basterà accedere al sito tv.comofootball.com oppure scaricare l'applicazione Como TV sul proprio smartphone.

Il comunicato ufficiale della società — "Da oggi Como TV è gratis! - si legge nel post Instagram apparso sul profilo della piattaforma - Dal calcio europeo con la Coppa di Francia, l’Eredivisie e non solo, il calcio sudamericano con la Liga Profesional e la magia delle coppe sudamericane, fino allo spettacolo della Saudi Pro League e tanto altro ancora".

"Il Como 1907 è l’unica squadra che permette ai tifosi di guardare gratuitamente le partite di alcuni dei campionati internazionali più entusiasmanti, tra cui il Brasileirão, la Liga Profesional, l’Eredivisie, la Super League greca e la HNL (campionato croato). Inoltre, i tifosi potranno seguire le coppe sudamericane, come la Copa Libertadores e la Copa Sudamericana. E ancora: a completare l’offerta è disponibile l’azione dal vivo di MMA, con il ritorno dei Cage Warriors a Roma, e altri match di Boxe".