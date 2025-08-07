Le immagini del parapiglia generale nel finale di partita: prima lo scontro tra Fornals e Perrone, poi l'intervento di Natan

Non certo una partita serena. Quella tra Betis Siviglia e Como è stata più una "in-amichevole" di precampionato.. ma di pugilato! Tanti contrasti duri in partita, con l'allenatore degli andalusi, Manuel Pellegrini, che è andato a lamentarsi con il tecnico dei Lariani, Cesc Fabregas. Il match termina 3 a 2 per quest'ultimi, ma inizia poi un altro sport. Pochi attimi prima del triplice fischio, uno scambio di vedute tra Pablo Fornals (Betis) e Maximo Perrone (Como) si accende subito: il giocatore biancoverde rifila un pugno all'avversario, il quale a sua volta cerca di rispondere. I due vengono divisi, ma l'intervento di Natan getta ulteriore benzina sul fuoco. Alla fine, il direttore di gara ha dovuto estrarre il cartellino rosso sia per Fornals che per Perrone, concludendo un'amichevole dal clima molto teso.