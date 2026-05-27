Secondo Nicolò Schira, l’esterno olandese ha scelto un nuovo agente ed è determinato a mettersi in mostra con il Napoli nella prossima stagione.
“Noa Lang è molto determinato e ha grande voglia di far vedere le sue qualità al Napoli”, riferisce il giornalista Nicolò Schira. L’esterno offensivo olandese ha inoltre scelto di affidare la gestione della propria carriera ad Ali Barat. Una decisione che potrebbe riaprire concretamente le porte a un futuro in azzurro nella prossima stagione, nonostante lo stop arrivato durante il mercato invernale. Parallelamente, il Galatasaray sembra orientato a non attivare l’opzione di acquisto fissata a 30 milioni di euro, scenario che aumenterebbe le possibilità di rivedere Lang al Napoli.
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L'andamento di Noa Lang al Napoli prima della cessioneL’esperienza di Noa Lang con il Napoli non è riuscita a decollare come molti si aspettavano. Arrivato nell’estate del 2025 dal PSV con grandi aspettative, l’attaccante olandese ha trovato poco spazio nel sistema di gioco azzurro, alternando qualche buona prestazione a lunghi periodi in panchina. Prima del trasferimento in prestito al Galatasaray nel mercato di gennaio, Lang aveva collezionato 18 presenze in Serie A con 1 gol e 2 assist, numeri inferiori rispetto alle attese ma condizionati anche dal limitato minutaggio avuto durante la stagione. Complessivamente, considerando tutte le competizioni, l’esterno offensivo ha chiuso la sua parentesi napoletana con 25 apparizioni e 3 partecipazioni ai gol tra reti e assist.
La breve parentesi in Turchia con il GalaDopo la cessione in Turchia per il poco spazio a Napoli, l'esperienza di Noa Lang al Galatasaray è stata caratterizzata da alti e bassi, ma anche da momenti importanti che gli hanno permesso di rilanciarsi dopo i mesi complicati vissuti al Napoli. Arrivato in Turchia nel gennaio 2026 con la formula del prestito, l’esterno offensivo ha ritrovato continuità e fiducia, mettendo insieme buone prestazioni soprattutto tra campionato e Champions League.
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