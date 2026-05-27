“Noa Lang è molto determinato e ha grande voglia di far vedere le sue qualità al Napoli”, riferisce il giornalista Nicolò Schira. L’esterno offensivo olandese ha inoltre scelto di affidare la gestione della propria carriera ad Ali Barat. Una decisione che potrebbe riaprire concretamente le porte a un futuro in azzurro nella prossima stagione, nonostante lo stop arrivato durante il mercato invernale. Parallelamente, il Galatasaray sembra orientato a non attivare l’opzione di acquisto fissata a 30 milioni di euro, scenario che aumenterebbe le possibilità di rivedere Lang al Napoli.

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L'andamento di Noa Lang al Napoli prima della cessione

’esperienza di Noa Lang con il Napoli non è riuscita a decollare come molti si aspettavano. Arrivato nell’estate del 2025 dalcon grandi aspettative, l’attaccante olandese ha trovato poco spazio nel sistema di gioco azzurro, alternando qualche buona prestazione a lunghi periodi in panchina. Prima del trasferimento in prestito alnel mercato di gennaio,aveva collezionato 18 presenze incon 1 gol e 2 assist, numeri inferiori rispetto alle attese ma condizionati anche dal limitato minutaggio avuto durante la stagione. Complessivamente, considerando tutte le competizioni, l’esterno offensivo ha chiuso la sua parentesi napoletana con 25 apparizioni e 3 partecipazioni ai gol tra reti e assist.

NAPOLI, ITALIA - 07 GENNAIO: Noa Lang del SSC Napoli sembra deluso durante la Serie A match tra SSC Napoli e Hellas Verona FC allo Stadio Diego Armando Maradona il 07 gennaio 2026 a Napoli, Italia. (Foto di Francesco Pecoraro/Getty Images)

La breve parentesi in Turchia con il Gala

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Dopo la cessione inper il poco spazio a, l'esperienza dialè stata caratterizzata da alti e bassi, ma anche da momenti importanti che gli hanno permesso di rilanciarsi dopo i mesi complicati vissuti al. Arrivato in Turchia nel gennaio 2026 con la formula del prestito, l’esterno offensivo ha ritrovato continuità e fiducia, mettendo insieme buone prestazioni soprattutto tra campionato eCon la maglia giallorossa ha collezionato 13 presenze, realizzando 3 gol e 2 assist, contribuendo alla conquista del campionato turco da parte del. La sua avventura aè stata però segnata anche da un grave infortunio al pollice rimediato incontro il, episodio che ne ha limitato il finale di stagione. Nonostante ciò,ha lasciato buone sensazioni nell’ambiente turco prima del rientro aavvenuto negli ultimi giorni, complice anche la decisione deldi non esercitare il diritto di riscatto fissato a 30 milioni di euro.

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