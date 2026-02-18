Focus sul caso di Noa Lang, che ha interrotto anzitempo e sottotono la sua esperienza al Napoli per tornare a brillare al Galatasaray: questione di fiducia, mente serena e nuove motivazioni.

Alessia Bartiromo 18 febbraio - 11:44

"Una bottiglietta d'acqua al supermercato costa 50 centesimi, al bar 1 euro, al cinema 3 euro e in aeroporto 5 euro. L'unica cosa che cambia il suo valore è il luogo perché la bottiglietta è la stessa. Quando pensi di valere poco, in realtà sei solo nel posto sbagliato. Abbi il coraggio di cambiare". Questa frase motivazionale si incontra spesso sui social, mettendo sotto i riflettori un concetto molto vero e preciso: spesso si mette in discussione il talento ma è l'ambiente a non farlo brillare, condizionandone la buona resa. È come un seme che non cresce e si sviluppa in un terreno arido, diventando un meraviglioso albero lì dove le condizioni sono ottimali. Questo è il caso di Noa Lang, che ha interrotto anzitempo e sottotono la sua esperienza al Napoli per tornare a brillare al Galatasaray. Questione di fiducia, mente serena e nuove motivazioni.

Noa Lang brilla nella notte di Champions — Il martedì di Champions è stato sicuramente il suo: 5-2 del Galatasaray contro la Juventus per la gara di andata del playoff per la qualificazione agli ottavi e una splendida doppietta personale, che ha messo la strada in discesa per il successo casalingo. Noa Lang è sorridente e ha subito trovato nel club turco la sua dimensione perfetta tra estro, fantasia e un'intesa perfetta con Victor Osimhen. Un particolare asse Italia-Turchia, Napoli-Istanbul per rinvigorire talenti insoddisfatti, che negli ultimi giorni non hanno perso l'occasione per tornare sull'esperienza all'ombra del Vesuvio che ha lasciato dietro di sé luci e ombre. Se per l'attaccante nigeriano ci sono stati comunque quattro anni d'amore ma con un finale amaro, non si può dire lo stesso per l'olandese: solo sei mesi tra alti e bassi e pochissimo minutaggio, ritrovando la titolarità invece con i turchi e subito la strada del gol. E che gol: pregevole fattura, famelico in area piccola, senza paura sia in campionato che tra le stelle d'Europa.

L'addio al Napoli e l'esperienza turca — L'addio al Napoli brucia ancora: arrivato in azzurro la scorsa estate tra grandi aspettative, fortemente voluto per colmare il gap sulla fascia mancina, non ha mai convinto a pieno né la piazza né lo stesso Conte, che non ha ritrovato in lui le stimmate del lavoratore perfetto. "Pagherete il biglietto al Maradona solo per vedere giocare me", si è presentato nel ritiro estivo di Dimaro, facendo storcere subito il naso ai supporter partenopei e anche al tecnico azzurro, che in allenamento non rivedeva la stessa foga delle sue parole. Testa troppo focalizzata alla carriera musicale, lanciandosi nella proposta di un duetto con Geolier e in campo si percepiva il suo disagio, troppo individualista.

Nella piena emergenza però, quando chiamato in causa faceva emergere elementi tecnici davvero positivi, così come il fiuto del gol e qualche skill da funambolo, facendosi subito volere bene dai compagni. Vittima del blocco soft del mercato partenopeo, si è vestito da vittima sacrificale, in una condizione completamente diversa rispetto a Lucca, bocciato tecnicamente e tatticamente. Ha scelto la Turchia per cercare fiducia altrove, seppur in prestito, certo che fosse il progetto giusto per il riscatto. E aveva ragione.

Rimpianti azzurri? No, una scelta necessaria — Insomma, nessun rimpianto da ambo le parti. In questo momento è indubbio che Napoli non fosse il luogo ideale per far brillare il genio e la sregolatezza di Noa Lang, che al Galatasaray sta trovando la sua massima espressione. Vero, questione di fiducia, minutaggio ma anche di compatibilità: le pressioni della piazza azzurra non sono gestibili da tutti, ancor di più in un momento delicato come quello che sta vivendo la rosa di Conte tra defezioni, infortuni e mille difficoltà. Testa bassa e pedalare, a disposizione di Antonio Conte, a volte in un ruolo non proprio e sudando le proverbiali sette camicie. Insomma, tutti contenti al momento ma guai a sventolare già bandiera bianca: chissà se in estate, tornando dal prestito, qualcosa possa cambiare e Lang sia davvero pronto a vivere al meglio una sua seconda vita in azzurro.