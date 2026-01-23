I leoni giallorossi danno il benvenuto al nuovo acquisto: l'olandese è pronto a partire dopo la prima parte in Serie A

Un'accoglienza da "re" per l'ex-PSV. Così Noa Lang arriva a Istanbul per "ricominciare": dopo alcuni mesi alla corte di Antonio Conte e del Napoli campione d'Italia passa al Galatasaray. Un acquisto che il club turco ha voluto fortemente - ma anche tanto atteso dai tifosi dei campioni di Turchia. I supporter dei Leoni di Istanbul sono andati a ricevere il nuovo attaccante all'aeroporto, accogliendolo con tanto calore che ha coinvolto lo stesso Lang, che si è fermato a cantare i cori. Sarà il momento del riscatto per l'ormai ex-Napoli?