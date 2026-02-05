Tanti gli ex campioni di Serie A nelle fila dei "Leoni di Istanbul": le telecamere riprendono l'ex-nerazzurro e l'ex-bianconero parlare in italiano

Mai non dare il passaggio decisivo ad un rapace d'area di rigore come l'attaccante argentino. Nemmeno se si vince per 3 a 1. Superato l'Instabulspor in Coppa di Turchia, il Galatasaray si mantiene a punteggio pieno nel girone: merito anche di alcuni ex-Serie A, come Mauro Icardi e Mario Lemina. I quali sono proprio i protagonisti di uno scambio di opinioni al triplice fischio. Il difensore ex-Juventus abbraccia l'attaccante ex-Inter, il quale però si mostra un po' infastidito per una giocata: in particolare per un passaggio mancato. I due giocatori si alternano in uno scambio di battute in italiano, tra "Ma tutte le volte ti dico passala" e "Frate".