Nella giornata di ieri ha avuto luogo il posticipo che ha messo di fronte l'Everton di David Moyes ed il Manchester City allenato da Pep Guardiola. Le due squadre menzionate, infatti, si sono affrontate in occasione della giornata numero 35 della Premier League. Nonostante fosse un incontro molto importante per la squadra ospite, che sta lottando per il titolo di Campione d'Inghilterra con l'Arsenal, il risultato finale è stato 3-3 grazie alla rete di Doku che ha permesso ai Citizens di ottenere almeno un punto. In questo momento, quindi, i Gunners sono primi con 76 punti mentre il City ne ha cinque in meno. Al termine della gara, Guardiola ha rilasciato alcune dichiarazioni.

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Liverpool, Inghilterra - 4 maggio 2026: Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, osserva durante la partita di Premier League tra Everton e Manchester City all'Hill Dickinson Stadium. (Foto di Stu Forster/Getty Images)

Manchester City, Guardiola dopo 3-3 contro l'Everton: "Adesso è tutto nelle mani dell'Arsenal"

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Al termine dell'incontro disputato presso l'Hill Dickinson Stadium, Guardiola ha rilasciato alcune dichiarazioni. Le sue: "Sarebbe stato meglio vincere, ma un punto è meglio di niente. Abbiamo incontrato un avversario che ci ha messo in difficoltà col loro modo di giocare molto aggressivo. Nel primo tempo abbiamo giocato con calma, ma quando nella ripresa loro hanno alzato il livello di gioco non abbiamo avuto la determinazione della prima metà di gara. Il secondo ed il terzo gol che abbiamo segnato sono stati bellissimi ed abbiamo ottenuto un punto. Adesso è tutto nelle mani dell'Arsenal. Sabato abbiamo il Brentford e vedremo cosa succederà".

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Anche David Moyes, allenatore dei Toffees, ha parlato al termine della partita di ieri sera contro il Manchester City. Il tecnico ha dichiarato che la squadra può ancora lottare per qualificarsi ad una competizione europea e si è detto soddisfatto di come hanno giocato nel secondo tempo. Allo stesso tempo, però, ha dichiarato: "Il primo tempo è stato il peggiore che abbiamo giocato contro una delle squadre che si trovano in alto".

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