Guardiola sa far discutere e sorprendere come pochi altri. Martedì scorso, invece di seguire la super gara di Champions League, tra il Bayern Monaco e il PSG, era sugli spalti dell'Edgeley Park a guardare la terza serie inglese: Stockport County-Port Vale. Lo ha detto lui stesso e ha anche spiegato perché in maniera ironica: "Il giorno prima ho visto il calendario e ho detto: bah che partita disastrosa", riferendosi al match di coppa.

Champions League o League One?

Il dubbio potrebbe sorgere spontaneo. Cosa guardare in un tranquillo martedì sera? Due big europee che si sfidano nella massima competizione continentale? Oppure un match della terza serie inglese. Se chiedete a Guardiola, lui non ha dubbi. E infatti, martedì, ha snobbato il clamoroso 5-4 tra PSG e si è presentato all'Edgeley Park, casa dello Stockport County, dove era di scena il Port Vale.

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Guardiola scherza su PSG-Bayern Monaco: "Che partita disastrosa, sono così scarsi"

In seguito i giornalisti gli hanno chiesto per quale motivo abbia scelto di snobbare la partita probabilmente più vista della stagione, e anche la più spettacolare. E lui ci ha scherzato sopra: "Il giorno prima ho visto il calendario con Paris Saint-Germain contro Bayern Monaco e ho pensato: “bah, che partita disastrosa”. Gli allenatori non sono bravi e i giocatori sono davvero scarsi", ha detto ridendo. Per poi aggiungere: "Io amo il calcio inglese e ho deciso di andare lì". Insomma, un commento in puro stile Pep.

Che, però, ha detto di aver seguito una parte del match di Champions League mentre tornava a casa e di aver apprezzato lo stile offensivo dei Kompany e Luis Enrique, ma anche il gioco diverso di Atletico-Arsenal: "È bello così. È questo il calcio: ognuno ha il proprio stile. È stata una grande partita. Anche Atletico Madrid contro Arsenal è stata una bella gara. Quando si segnano nove gol in una semifinale, è qualcosa di fantastico. Il calcio va accettato in tutte le sue forme".

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