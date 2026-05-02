Mauricio Pochettino, attualmente allenatore degli Stati Uniti, ha rivelato a Stick To Football un retroscena riguardante una famosa sostituzione di Messi con Hakimi e le conseguenti polemiche. Era la stagione 20211-2022 e il tecnico allenava il PSG e in quella squadra giocava anche la Pulce, che aveva chiuso la sua esperienza con il Barcellona.

Vuoi vedere eventi sportivi e calcistici in streaming gratis su Bet365? Clicca qui

Messi durante un'amichevole. (Foto di Raul Sifuentes/Getty Images)

Quando Pochettino fece uscire Messi

"Pensavo che avrebbe dovuto giocare in Champions League e che rischiava di infortunarsi. E che questo avrebbe potuto avere ripercussioni sulla partecipazione al Mondiale in Qatar".

Caricamento post Instagram...

"Non volevo dimostrare di essere più coraggioso di qualsiasi altro allenatore. In quel momento mi è sembrata la cosa migliore per lui. La mia intenzione era quello di proteggerlo".

Si trattava, secondo lui, di tutelare il calciatore, in vista di impegni importanti, e di dargli respiro dopo il traumatico addio dal Barcellona.

Ligue One 2021-2022: Mauricio Pochettino allena un Paris Saint-Germain stellare. In quella squadra ci sono Keylor Navas, Sergio Ramos,, Neymar, Di Maria,e Messi. Durante un match di campionato, contro il Lione , il tecnico argentino fece uscire Leo Messi e lo sostituisce con l'ex Inter. La sua intenzione era di far riposare il campione, in vista di una importante gara di Champions League:La sua decisione generò accese polemiche. L'allenatore, però, si difende da chi lo accusa di aver voluto affermare la sua autorità:

Clicca sull'immagine qui sotto per scoprire tutto il palinsesto live di Bet365

Live Streaming

La gente paga per vederlo giocare novanta minuti

"La gente paga per vederlo giocare novanta minuti".

L'ex allenatore del Tottenham, però, ebbe anche ripercussioni di tipo mediatico, come gli disse sua moglie parlando delle critiche che ricevette dalla stampa e sui social: "In questo momento in Argentina ti stanno facendo a pezzi. E anche in Francia".

Una semplice sostituzione causò a Pochettino problemi interni. Ad intervenire, infatti, fu l'allora direttore sportivo del club parigino,. Il quale commentò lasciandandò intendendere che era contrario:

Vuoi vedere eventi sportivi e calcistici in streaming gratis su Bet365? Clicca qui