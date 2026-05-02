Era una squadra stellare, piena di grandi campioni: da Messi e Icardi, Neymar, Verratti e Sergio Ramos.
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Mauricio Pochettino, attualmente allenatore degli Stati Uniti, ha rivelato a Stick To Football un retroscena riguardante una famosa sostituzione di Messi con Hakimi e le conseguenti polemiche. Era la stagione 20211-2022 e il tecnico allenava il PSG e in quella squadra giocava anche la Pulce, che aveva chiuso la sua esperienza con il Barcellona.
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Quando Pochettino fece uscire MessiLigue One 2021-2022: Mauricio Pochettino allena un Paris Saint-Germain stellare. In quella squadra ci sono Keylor Navas, Sergio Ramos, Verrati, Neymar, Di Maria, Icardi e Messi. Durante un match di campionato, contro il Lione, il tecnico argentino fece uscire Leo Messi e lo sostituisce con l'ex Inter Hakimi. La sua intenzione era di far riposare il campione, in vista di una importante gara di Champions League: "Pensavo che avrebbe dovuto giocare in Champions League e che rischiava di infortunarsi. E che questo avrebbe potuto avere ripercussioni sulla partecipazione al Mondiale in Qatar".
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La gente paga per vederlo giocare novanta minutiUna semplice sostituzione causò a Pochettino problemi interni. Ad intervenire, infatti, fu l'allora direttore sportivo del club parigino, Leonardo. Il quale commentò lasciandandò intendendere che era contrario: "La gente paga per vederlo giocare novanta minuti". L'ex allenatore del Tottenham, però, ebbe anche ripercussioni di tipo mediatico, come gli disse sua moglie parlando delle critiche che ricevette dalla stampa e sui social: "In questo momento in Argentina ti stanno facendo a pezzi. E anche in Francia".
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