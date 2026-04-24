Il Lione si prepara a scendere in campo in una sfida che sa di vero e proprio crocevia. La squadra di Fonseca giocherà sabato davanti al suo pubblico contro l'Auxerre. La squadra francese ha necessariamente bisogno di portare i tre punti a casa per conquistare un posto in Champions League.

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In questo momento della Ligue 1, ogni punto può valere davvero tanto. A tal proposito ha parlato il tecnico Paulo Fonseca in conferenza stampa, sottolineando le ultime ottime prestazione dei suoi ragazzi.

VIGO, SPAGNA - MARZO 12: Paulo Fonseca, Allenatore dell' Olympique De Lyon guarda i suoi durante la partita di UEFA Europa League 2025/26 nei sedicesimi di finale nel match tra Real Club Celta e Olympique Lyonnais all' Estadio Balaidos il 12 Marzo, 2026 in Vigo, Spagna. (Photo by Jose Manuel Alvarez Rey/Getty Images)

Le dichiarazioni di Fonseca

Dopo la vittoria ottenuta contro il Paris Saint-Germain per, arrivata al termine di un'ottima prestazione di squadra, Fonseca ha richiamato i suoi ragazzi all'attenzione. Nonostante l'impresa con la detentrice del titolo e una delle squadre più in forma del momento, il tecnico portoghese ha sottolineato che il

"Contro di loro sarà una partita completamente diversa rispetto a quella con il Psg. Siamo a 4 giornate dal termine e sappiamo che ogni punto vale tanto. Dobbiamo rimanere con i piedi saldi, perché il calendario è molto faticoso. Battere i campioni ci ha dato enorme fiducia, ma questo non deve essere un'alibi per perdere la concentrazione".

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La pericolosità dell'Auxerre e le parole di Sulc

Nonostante un momento positivo, il tecnico lusitano ha avvertito i suoi sulla pericolosità e l'insidia che una sfida del genere può creare:

"L'Auxerre è una squadra pericolosa, lotta su ogni pallone, riparte in maniera rapida e determinata. I suoi attaccanti sono tutti veloci e questo può causarci più di qualche problema. Hanno bisogno di pochi passaggi per arrivare in porta. Dobbiamo essere molto concentrati e non perderci in errori banali, servirà tanta pazienza e un costante giro palla".

Sul momento della squadre e la vittoria contro i parigini è intervenuto anche il centrocampista Pavel Sulc. Il giocatore della Repubblica Ceca ha sottolineato la vicinanza alla squadra: "Anche se gli ho guardati dalla televisione, sono stato contentissimo della vittoria dei miei compagni. Si è visto quanto abbiano lavorato duramente in settimana per vincere questa battaglia. Quella contro il Psg è stata una vittoria fondamentale sia per la classifica che per il morale".

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