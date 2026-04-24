Nonostante l'ottima vittoria ottenuta in trasferta con i detentori del titolo, il tecnico portoghese ha voluto sottolineare l'importanza della sfida di sabato.
Lione, il proprietario dell'Olympique in mezzo ai tifosi per il derby del Rodano Under 17!
Il Lione si prepara a scendere in campo in una sfida che sa di vero e proprio crocevia. La squadra di Fonseca giocherà sabato davanti al suo pubblico contro l'Auxerre. La squadra francese ha necessariamente bisogno di portare i tre punti a casa per conquistare un posto in Champions League.
Vuoi vedere eventi sportivi e calcistici in streaming gratis su BET365? Clicca qui
In questo momento della Ligue 1, ogni punto può valere davvero tanto. A tal proposito ha parlato il tecnico Paulo Fonseca in conferenza stampa, sottolineando le ultime ottime prestazione dei suoi ragazzi.
Le dichiarazioni di FonsecaDopo la vittoria ottenuta contro il Paris Saint-Germain per 2-1, arrivata al termine di un'ottima prestazione di squadra, Fonseca ha richiamato i suoi ragazzi all'attenzione. Nonostante l'impresa con la detentrice del titolo e una delle squadre più in forma del momento, il tecnico portoghese ha sottolineato che il vero salto di qualità passa da gare come quella contro l'Auxerre:
"Contro di loro sarà una partita completamente diversa rispetto a quella con il Psg. Siamo a 4 giornate dal termine e sappiamo che ogni punto vale tanto. Dobbiamo rimanere con i piedi saldi, perché il calendario è molto faticoso. Battere i campioni ci ha dato enorme fiducia, ma questo non deve essere un'alibi per perdere la concentrazione".
Caricamento post Instagram...
La pericolosità dell'Auxerre e le parole di SulcNonostante un momento positivo, il tecnico lusitano ha avvertito i suoi sulla pericolosità e l'insidia che una sfida del genere può creare:
"L'Auxerre è una squadra pericolosa, lotta su ogni pallone, riparte in maniera rapida e determinata. I suoi attaccanti sono tutti veloci e questo può causarci più di qualche problema. Hanno bisogno di pochi passaggi per arrivare in porta. Dobbiamo essere molto concentrati e non perderci in errori banali, servirà tanta pazienza e un costante giro palla".
Sul momento della squadre e la vittoria contro i parigini è intervenuto anche il centrocampista Pavel Sulc. Il giocatore della Repubblica Ceca ha sottolineato la vicinanza alla squadra: "Anche se gli ho guardati dalla televisione, sono stato contentissimo della vittoria dei miei compagni. Si è visto quanto abbiano lavorato duramente in settimana per vincere questa battaglia. Quella contro il Psg è stata una vittoria fondamentale sia per la classifica che per il morale".
Vuoi vedere eventi sportivi e calcistici in streaming gratis su BET365? Clicca qui
© RIPRODUZIONE RISERVATA