Il Paris Saint-Germain continua a crescere e sbalordire sotto la guida di Luis Enrique, diventato oramai un simbolo della squadra francese. Il Club dall'arrivo del tecnico spagnolo è tornata ad essere una vera e propria corazzata anche a livello Europeo. Dopo aver trionfato lo scorso anno in Champions League contro l'Inter con un tondo 5-0, i francesi si approcciano ad affrontare le semifinali contro il Bayern Monaco in questa stagione.

Vuoi vedere eventi sportivi e calcistici in streaming gratis su BET365? Clicca qui

A tal proposito ha parlato il numero uno del club parigino: Nasser Al-Khelaifi. Il patron ha messo in evidenza quanto la società sia soddisfatta del lavoro del tecnico. L'evento "The Forum", ospitato allo stadio Metropolitano, è stata un'occasione per ribadire fiducia e visione comune con il mister.

PARIGI, FRANCIA - SETTEMBRE 23: Nasser Al-Khelaifi e Luis Enrique partecipano al gala della fondazione Paris Saint-Germain a Settembre 23, 2025 a Parigi, Francia. (Photo by Pascal Le Segretain/Getty Images)

Un legame indissolubile tra Al-Khelaifi e allenatore

Durante il suo intervento,ha sottolineato l'importanza delle scelte fatte per costruire l'attuale formazione del. Il Presidente ha indicato gli arrivi di Luis Henrique e il direttore sportivo Luis Campos come punti chiave e di riferimento. Non solo i risultati sportivi, ma specialmente

"Avere Luis Enrique come allenatore e Luis Campos come direttore sportivo è davvero meraviglioso. A loro non manca nulla, hanno davvero tutto, svolgono un lavoro straordinario tutti i giorni, sia dentro che fuori dal campo. La filosofia che hanno, le buone persone che sono ci aiutano nei momenti di difficoltà. Credono ampiamente nel nostro progetto e tutti lavoriamo nella stessa direzione. La scelta del tecnico è stata la migliore della mia carriera".

Caricamento post Instagram...

Live Streaming

Mentalità vincente e fiducia nel progetto

Il Presidente del club parigino ha poi descritto, capace di trasmettere fiducia e serenità alla sua squadra. Secondo Al-Khelaifi, la forza del tecnico sta nella sua capacità di trasformare anche le sconfitte in momenti di crescita. La motivazione rimane sempre alta, e questo per il Patron è un altro fattore determinante del lavoro svolto dall'allenatore:

"Una delle persone più positive che ho conosciuto nella mia vita. Può essere anche triste, ma non lo dimostra ed è sempre pronto a motivare la squadra in qualunque occasione. Lui vede tutte le cose così. Nel calcio si vince e si perde, e se c'è una sconfitta lui la trasforma in energia positiva. Abbiamo la stessa filosofia".

Al-Khelaifi ha poi ribadito l'importanza di aver raggiunto la terza semifinale consecutiva in Champions League: "Arrivare per il terzo anno in semifinale in una competizione così importante, mi riempi d'orgoglio. Ho fiducia nei miei giocatori, quando hanno bisogno io sono sempre a loro disposizione, siamo come una famiglia".

Vuoi vedere eventi sportivi e calcistici in streaming gratis su BET365? Clicca qui