derbyderbyderby calcio estero Bayern Monaco, la carica di Kane: “Vogliamo vincere anche la Champions League”

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Bayern Monaco, la carica di Kane: “Vogliamo vincere anche la Champions League”

Bayern Monaco Kane
L'ex Tottenham non si accontenta e raddoppia: dopo la Bundesliga, vuole anche la Champions League
Federico Grimaldi
Federico Grimaldi

Ora Kaneè felice. Non che non lo fosse al Tottenham. Ma col Bayern Monaco ha coronato il sogno di una vita: vincere un trofeo. E ora sono addirittura 3, collezionati in soli due anni. La Bundesliga, conquistate con giornate d'anticipo, è solo l'ultimo in ordine di tempo. Ma non è tempo di accontentarsi: ora Kane ha fame di vittoria. Con il suo Bayern punta a vincere anche la Champions League: "Ora dobbiamo solo finire la stagione in bellezza, sia in campionato che in coppa", ha affermato l'inglese ai microfoni di SkySportDe. Si avvicinano gli ultimi scampoli di stagione. E l'ex Tottenham vuole dimostrare di essere - ancor di più - un vincente.

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Bayern Monaco, Kane: "Vincere questi titoli non è mai facile"

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Kane ha dimostrato di essere il bomber per eccellenza: più di 50 gol siglati in stagione. Insieme a Luis Diaz e Olise, ha formato un tridente da favola che ricorda ai più nostalgici la MSN dei tempi d'oro del Barcellona. Hanno segnato 150 e passa gol tra il 2025 e il 2026: numeri, statistiche di una squadra che sta dominando l'intero panorama calcistico tedesco. E anche quell'europeo è rimasto stregato dalla squadra di Kompany: il Bayern è la compagine che ha realizzato più reti di tutte. E l'inglese - protagonista assoluto - è al centro di questo sistema. I bavaresi non possono fare a meno di lui.

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Ora si è preso anche una rivincita, come da lui affermato a SkySportDE: "Vincere questi titoli non è mai facile. So che a volte la gente si aspetta che vinciamo ogni anno, ma dietro c'è una mole enorme di duro lavoro e dedizione". Per concludere, l'inglese ha voluto elogiare i compagni e Kompany: "Sono davvero felice qui. Con la squadra che abbiamo, l'allenatore, lo staff... remiamo tutti nella stessa direzione. Ovviamente abbiamo ancora molto per cui giocarci in questa stagione, ed è entusiasmante."

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