L'ex Tottenham non si accontenta e raddoppia: dopo la Bundesliga, vuole anche la Champions League

Federico Grimaldi 21 aprile 2026 (modifica il 21 aprile 2026 | 13:01)

Ora Kaneè felice. Non che non lo fosse al Tottenham. Ma col Bayern Monaco ha coronato il sogno di una vita: vincere un trofeo. E ora sono addirittura 3, collezionati in soli due anni. La Bundesliga, conquistate con giornate d'anticipo, è solo l'ultimo in ordine di tempo. Ma non è tempo di accontentarsi: ora Kane ha fame di vittoria. Con il suo Bayern punta a vincere anche la Champions League: "Ora dobbiamo solo finire la stagione in bellezza, sia in campionato che in coppa", ha affermato l'inglese ai microfoni di SkySportDe. Si avvicinano gli ultimi scampoli di stagione. E l'ex Tottenham vuole dimostrare di essere - ancor di più - un vincente.

Bayern Monaco, Kane: "Vincere questi titoli non è mai facile" — Kane ha dimostrato di essere il bomber per eccellenza: più di 50 gol siglati in stagione. Insieme a Luis Diaz e Olise, ha formato un tridente da favola che ricorda ai più nostalgici la MSN dei tempi d'oro del Barcellona. Hanno segnato 150 e passa gol tra il 2025 e il 2026: numeri, statistiche di una squadra che sta dominando l'intero panorama calcistico tedesco. E anche quell'europeo è rimasto stregato dalla squadra di Kompany: il Bayern è la compagine che ha realizzato più reti di tutte. E l'inglese - protagonista assoluto - è al centro di questo sistema. I bavaresi non possono fare a meno di lui.

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Ora si è preso anche una rivincita, come da lui affermato a SkySportDE: "Vincere questi titoli non è mai facile. So che a volte la gente si aspetta che vinciamo ogni anno, ma dietro c'è una mole enorme di duro lavoro e dedizione". Per concludere, l'inglese ha voluto elogiare i compagni e Kompany: "Sono davvero felice qui. Con la squadra che abbiamo, l'allenatore, lo staff... remiamo tutti nella stessa direzione. Ovviamente abbiamo ancora molto per cui giocarci in questa stagione, ed è entusiasmante."