Sotto i riflettori per degli atteggiamenti ritenuti sbagliati dai tifosi bavaresi nella festa per la Bundesliga vinta dal Bayern Monaco, storia che si ripete dopo i fatti accaduti la scorsa stagione.

Luigi Mereu 21 aprile - 12:47

Micheal Olise è nuovamente finito sotto i riflettori, ma questa volta non per le sue incredibili giocate in campo. L'esterno francese, autore di 12 gol e 18 assist in Bundesliga e principale protagonista della stagione del Bayern Monaco, si è fatto conoscere anche per la sua freddezza fuori dal campo, come quando lo scorso anno fu l'unico tra i suoi compagni di squadra a non farsi la foto con il trofeo vinto in mano e fu poi visto giocare a scacchi con il suo cellulare in piena tranquillità.

Michael Olise, la causa delle recenti polemiche al Bayern Monaco — Dopo l'ultima vittoria del titolo arrivata dopo la vittoria in rimonta per 4-2 contro lo Stoccarda, il francese non ha indossato la maglia celebrativa. Infatti mentre tutti i suoi compagni festeggiavano sotto la curva mostrando fieramente la maglia per la celebrazione del 35^ titolo Nazionale, Olise era l'unico a indossare ancora la maglia di gara.

Ad aumentare ancor di più le polemiche come riporta A Bola, c'è il fatto che il giocatore francese era assente anche dalla foto di squadra scattata davanti alla tribuna sud. Nell'immagine, che includeva tutti i giocatori, Vincent Kompany e il resto dello staff non c'era traccia di Olise. Il club non ha fornito alcuna spiegazione ufficiale per il rifiuto del giocatore di cambiare maglia né per la sua assenza dalla foto dei campioni di Germania.

Durante i suoi quasi due anni al Bayern, Olise si è guadagnato il soprannome di "Mr. Spensieratezza" (Mr.Carefree) per il suo atteggiamento spesso impassibile e calmo, che si riflette perfettamente anche nel suo stile di gioco. Tuttavia, questo recente atteggiamento è apparso a molti tifosi come un evidente menefreghismo e un'eccessiva noncuranza fuori dal campo.

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Nonostante il personaggio pubblico che si è creato, i compagni di squadra assicurano che la sua personalità è diversa nello spogliatoio. Il difensore Jonathan Tah ha dichiarato che Olise parla e scherza con tutti, aggiungendo che il francese è il leader del gruppo WhatsApp della squadra.