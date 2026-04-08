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Kane, Olise e Luis Diaz, che numeri! Le statistiche da record del tridente del Bayern Monaco

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Il Bayern Monaco sta vivendo una stagione offensiva straordinaria grazie a il tridente del Bayern formato da Harry Kane, Michael Olise e Luis Díaz
Daniele Cirafici

I tre attaccanti hanno infatti raggiunto quota 140 tra gol e assist stagionali, un dato che racconta perfettamente l’impatto devastante del reparto offensivo bavarese nelle varie competizioni.

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MONACO DI BAVIERA, GERMANIA - 22 NOVEMBRE: Michael Olise del Bayern Monaco festeggia con i compagni il sesto gol della sua squadra durante la partita di Bundesliga tra FC Bayern Monaco e SC Freiburg all'Allianz Arena il 22 novembre 2025 a Monaco di Baviera, Germania. (Foto di Alexander Hassenstein/Getty Images)

Il tridente del Bayern supera i numeri di molte squadre italiane

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I numeri di il tridente del Bayern diventano ancora più impressionanti se messi a confronto con quelli di intere squadre. Il contributo offensivo del trio formato da Harry Kane, Michael Olise e Luis Díaz ha infatti raggiunto quota 140 tra gol e assist stagionali, una cifra che testimonia il peso specifico dei tre attaccanti nella stagione del Bayern Monaco. Il dato diventa ancora più significativo se confrontato con la produzione offensiva di diversi club europei.

Il rendimento di il tridente del Bayern supera infatti quello di molte squadre della Serie A, tra cui Inter, Napoli, Milan e Juventus. Un dato che evidenzia quanto l’attacco del Bayern sia stato decisivo nel corso della stagione. La capacità dei tre giocatori di alternarsi tra gol e assist, oltre alla grande intesa mostrata in campo, ha permesso alla squadra bavarese di mantenere una produzione offensiva costante nelle varie competizioni, rendendo il reparto offensivo uno dei più temuti in Europa.

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Il tridente del Bayern tra i migliori d’Europa

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L’intesa tra Harry Kane, Michael Olise e Luis Díaz rende il tridente del Bayern uno dei punti di forza della stagione della squadra bavarese. I tre attaccanti si completano perfettamente: movimenti senza palla, assist e finalizzazioni creano costantemente situazioni pericolose nell’area avversaria. Kane garantisce concretezza sotto porta, Olise porta qualità tra le linee, mentre Luis Diaz aggiunge velocità sugli esterni. Proprio questa complementarità ha permesso al Bayern Monaco di mantenere un rendimento offensivo altissimo durante tutta la stagione, trasformando il tridente del Bayern in una delle armi più efficaci del calcio europeo.

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