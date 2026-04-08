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Il folle martedì dei tifosi del Bayern Monaco: charter privato e festa continua

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Un'iniziativa per portare più tedeschi in Spagna e quell'ironica che proprio non manca. Il tutto con l'immancabile boccale di birra
Michele Massa
Michele Massa

La passione dei tifosi del Bayern Monaco non conosce limiti. Lo dimostra una storia incredibile che arriva dalla trasferta europea al Santiago Bernabéu, dove i bavaresi hanno affrontato il Real Madrid per la sfida d'andata dei quarti di Champions League.

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Una festa continua, il martedì da "Notte da Leoni" dei tifosi del Bayern Monaco

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Con i prezzi dei voli per Madrid schizzati alle stelle – in alcuni casi oltre i 900 euro a biglietto – un gruppo di tifosi del Bayern ha deciso di trovare una soluzione tanto originale quanto spettacolare. Il Club Red Bulls Taubenbach si è organizzato autonomamente e ha noleggiato un intero aereo charter da 180 posti, dividendo i costi tra tutti i partecipanti. L’iniziativa si è rivelata un successo. Grazie alla condivisione delle spese, il prezzo del viaggio si è quasi dimezzato, rendendo possibile la trasferta a molti tifosi che altrimenti non sarebbero riusciti a permettersela.

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Ma non è stato solo un viaggio: è diventata una vera festa in volo. Durante il tragitto verso Madrid, i tifosi hanno trasformato l’aereo in una piccola curva volante, tra cori, canti e brindisi, vivendo insieme l’attesa della partita come se fossero già allo stadio. Il tutto testimoniato da una serie di video andati viralissimi sui social

Una volta atterrati nella capitale spagnola, i sostenitori bavaresi hanno raggiunto il Bernabéu per spingere la squadra dagli spalti. E alla fine la trasferta si è trasformata in un ricordo ancora più speciale: i tifosi hanno potuto assistere alla vittoria del Bayern contro il Real Madrid, rendendo il viaggio ancora più indimenticabile.

Un gesto che racconta perfettamente cosa significa essere tifosi: organizzazione, passione e la voglia di stare insieme per sostenere la propria squadra ovunque. Per i supporter del Bayern, alla fine, ne è valsa assolutamente la pena. La partita degli uomini di Kompany ha premiato tutti gli sforzi fatti e il sogno è sempre più vivo.

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