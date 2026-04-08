Un'iniziativa per portare più tedeschi in Spagna e quell'ironica che proprio non manca. Il tutto con l'immancabile boccale di birra

Michele Massa 8 aprile - 18:03

La passione dei tifosi del Bayern Monaco non conosce limiti. Lo dimostra una storia incredibile che arriva dalla trasferta europea al Santiago Bernabéu, dove i bavaresi hanno affrontato il Real Madrid per la sfida d'andata dei quarti di Champions League.

Una festa continua, il martedì da "Notte da Leoni" dei tifosi del Bayern Monaco — Con i prezzi dei voli per Madrid schizzati alle stelle – in alcuni casi oltre i 900 euro a biglietto – un gruppo di tifosi del Bayern ha deciso di trovare una soluzione tanto originale quanto spettacolare. Il Club Red Bulls Taubenbach si è organizzato autonomamente e ha noleggiato un intero aereo charter da 180 posti, dividendo i costi tra tutti i partecipanti. L’iniziativa si è rivelata un successo. Grazie alla condivisione delle spese, il prezzo del viaggio si è quasi dimezzato, rendendo possibile la trasferta a molti tifosi che altrimenti non sarebbero riusciti a permettersela.

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Ma non è stato solo un viaggio: è diventata una vera festa in volo. Durante il tragitto verso Madrid, i tifosi hanno trasformato l’aereo in una piccola curva volante, tra cori, canti e brindisi, vivendo insieme l’attesa della partita come se fossero già allo stadio. Il tutto testimoniato da una serie di video andati viralissimi sui social

Una volta atterrati nella capitale spagnola, i sostenitori bavaresi hanno raggiunto il Bernabéu per spingere la squadra dagli spalti. E alla fine la trasferta si è trasformata in un ricordo ancora più speciale: i tifosi hanno potuto assistere alla vittoria del Bayern contro il Real Madrid, rendendo il viaggio ancora più indimenticabile.

Un gesto che racconta perfettamente cosa significa essere tifosi: organizzazione, passione e la voglia di stare insieme per sostenere la propria squadra ovunque. Per i supporter del Bayern, alla fine, ne è valsa assolutamente la pena. La partita degli uomini di Kompany ha premiato tutti gli sforzi fatti e il sogno è sempre più vivo.