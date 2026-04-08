Incredibile in Real Madrid-Bayern, taglio di capelli live sugli spalti!

Calcio e non solo: durante il big match tra Real Madrid e Bayern Monaco c'è stato anche il tempo di tagliarsi i capelli sugli spalti. E' successo al Santiago Bernabeu con il video che è diventato subito virale sui social.

Un taglio di capelli iconico e forse indimenticabile, durante il big match dei quarti di andata di Champions League tra Real Madrid e Bayern Monaco al Santiago Bernabeu. La scena, che si è svolta nei minuti di recupero del secondo tempo, ha fatto il giro del web ed è stata molto criticata sui social network per un momento di distrazione da parte dei tifosi protagonisti. In realtà, era tutto organizzato a tavolino: si trattava infatti di una campagna pubblicitaria di un barbiere di Gibilterra. Video credits: Marca, Youtube.