Nonostante il traguardo storico della semifinale di Conference League, il rapporto tra l'attaccante e la tifoseria alsaziana è ai minimi termini.

Danilo Loda 21 aprile 2026 (modifica il 21 aprile 2026 | 12:39)

Il clima in casa del Racing Club di Strasburgo è diventato improvvisamente incandescente. La pesante sconfitta interna per 0-3 contro il Rennes ha fatto da detonatore a un malumore che covava da tempo tra le tribune dello stadio. Al centro della tempesta c’è lui, Emmanuel Emegha, l'ex capitano dello Strasburgo che sembra ormai vivere da separato in casa dopo l'annuncio del suo passaggio al Chelsea per la prossima stagione.

Domenica scorsa, subito dopo il fischio finale, un piccolo gruppo di sostenitori ha intercettato il giocatore per chiedere spiegazioni non solo sulla prestazione della squadra, ma soprattutto sul suo atteggiamento fuori dal campo. I tifosi non hanno digerito alcune uscite pubbliche dell'attaccante, considerato poco rispettoso verso la maglia che indossa attualmente.

Il "caso" della maglia del Chelsea — La scintilla che ha fatto divampare la polemica riguarda il legame tra lo Strasburgo e il gruppo BleuCo, che controlla anche i "Blues" di Londra. Il giocatore non ha mai fatto mistero del suo futuro trasferimento. Infatti, già a settembre, si era presentato al centro sportivo indossando la divisa del Chelsea. Una mossa che i fan alsaziani hanno interpretato come una mancanza di tatto imperdonabile per chi porta la fascia da capitano.

Durante il faccia a faccia di domenica riportato da InstantFoot, i tifosi sono stati diretti: "Perché ti metti in mostra con la maglia di un'altra squadra?". La risposta del calciatore, seppur calma, non ha aiutato a distendere gli animi: "Perché è la mia futura squadra", ha ribattuto Emegha. Una frase che ha scatenato l'immediata replica dei supporter. Gli stessi, senza mezzi giri di parole, hanno sottolineato come, ricoprendo un ruolo di leadership, certi scivoloni comunicativi siano del tutto inappropriati.

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Strasburgo ed Emegha: stagione da dimenticare tra infortuni e poche luci — A peggiorare il feeling tra le parti c'è anche il rendimento sportivo. Nonostante Emmanuel Emegha sia stato protagonista della fantastica cavalcata che ha portato il Racing in semifinale di Conference League, la sua stagione in Ligue 1 è stata pesantemente condizionata dai problemi fisici.

Un fastidioso infortunio al bicipite femorale, seguito da uno strappo muscolare, lo ha tenuto lontano dai campi per lunghi periodi. Da dicembre a oggi, il suo minutaggio in campionato è stato quasi nullo, con appena una quindicina di minuti collezionati. Anche se il suo bottino complessivo è più che dignitoso (8 gol e 2 assist in tutte le competizioni) la sensazione nell'ambiente è che la testa del giocatore sia già oltre la Manica. La frattura con il pubblico sembra ormai insanabile, rendendo questo finale di stagione un lungo e complicato addio.