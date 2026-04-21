La finale di Copa del Rey a La Cartuja continua a far parlare di sé, ma non per il risultato finale

Federico Grimaldi 21 aprile 2026 (modifica il 21 aprile 2026 | 11:25)

Non solo la beffa della sconfitta in finale di Copa del Rey, per l’Atletico Madrid si aggiunge anche quella dei tifosi. In molti si sono lamentati per le condizioni riservate agli spettatori con mobilità ridotta allo stadio La Cartuja, dove la visibilità dei posti assegnati è risultata estremamente limitata. Le immagini circolate sui social hanno alimentato la polemica, mostrando una situazione ben lontana dagli standard richiesti per un evento di questo livello. Di fronte alle proteste, il club ha deciso di intervenire rapidamente, scegliendo - come riporta Marca - di rimborsare i biglietti ai tifosi coinvolti. Un gesto concreto, volto a riconoscere il disagio vissuto e a tutelare chi, nonostante tutto, ha scelto di sostenere la squadra.

Copa del Rey, disagi sugli spalti: l’Atletico interviene e rimborsa — Nel dettaglio, l’Atletico Madrid ha rimborsato i 46 tifosi con mobilità ridotta presenti alla finale. Includendo anche i rispettivi accompagnatori. Una decisione presa in tempi brevi, dopo le numerose segnalazioni emerse nelle ore successive alla partita. Le immagini condivise online hanno mostrato posti con visibilità fortemente compromessa, scatenando l’indignazione dei sostenitori e sollevando dubbi sull’organizzazione dell’evento. Il club madrileno ha scelto così di assumersi la responsabilità immediata nei confronti dei propri tifosi, pur non essendo direttamente responsabile della gestione dello stadio.

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Parallelamente, ha annunciato l’intenzione di rivolgersi alla RFEF per chiedere che venga coperto il costo dei biglietti. In attesa di chiarimenti, però, ha preferito agire senza ulteriori attese, dando un segnale forte di attenzione e vicinanza. Il gesto rappresenta anche un modo per valorizzare la fedeltà dei tifosi, che non hanno fatto mancare il loro supporto neanche in una serata complicata sotto più aspetti. Resta ora da capire se verranno adottate misure più incisive per evitare che situazioni simili possano ripetersi in futuro, soprattutto in eventi di tale importanza.