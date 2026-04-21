derbyderbyderby calcio estero Calciomercato, Bayern Monaco senza freni: piace Anthony Gordon del Newcastle

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Calciomercato, Bayern Monaco senza freni: piace Anthony Gordon del Newcastle

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Il calciatore è anche attenzionato dal Liverpool e dall'Arsenal. Lui vorrebbe decidere prima dell'inizio del Mondiale
Federico Iezzi
Federico Iezzi Collaboratore 

Anthony Gordon, gioiellino del Newcastle, piace molto al Bayern Monaco, da tempo sulle sue tracce. Ma, il classe 2001, interessa anche Arsenal e Liverpool. Il suo club, nel frattempo, ha fissato il prezzo: 75 milioni di sterline.

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Anthony Gordon, la stella del Newcastle andrà via?

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Classe 2001, in forza alle Magpies dal 2023, Gordon è cresciuto nelle giovanili di Everton e Liverpool. In questa stagione Gordon è letteralmente esploso segnando ben 16 gol tra Premier League e Champions League. Le sue prestazioni lo hanno reso uno dei giocatori più appetibili sul mercato ed era inevitabile che attirasse le attenzioni di vari big club, in Inghilterra e all'estero.

Lui, riferisce il Telegraph, starebbe valutando di lasciare la società inglese, come altri big. Il Newcastle, infatti, è in quattordicesima posizione in campionato  e quindi è certo di non giocare la prossima Champions League e nel mercato estivo dovrà fare cassa. La società è consapevole delle sirene del mercato che tentano l'ala destra e ha quindi deciso di fissare un prezzo: la base d'asta è di circa 75 milioni di sterline, che corrispondono a 86 milioni di euro. In pratica, servirà una offerta vicina ai 100 milioni.

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Le pretendenti: Bayern Monaco, Liverpool e Arsenal

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La società maggiormente interessata all'ala destra è il Bayern Monaco di Kompanyche lo considera un obiettivo prioritario. Poi c'è il Liverpool che la scorsa estate aveva comprato Isak dal Newcastle, dopo una lunga telenovela di mercato, e spendendo la cifra record di 125 milioni di sterline. Anche l'Arsenal, di Arteta, infine starebbe seguendo la situazione, seppur partendo da una posizione più defilata.

Al momento il club e il ragazzo non hanno ricevuto nessuna offerta, ma le prime mosse sono attese a breve. Anche perché, Gordon stesso, vorrebbe chiarire il suo futuro e mettere un punto fermo prima dell'inizio del Mondiale in modo da avere la mente sgombra per l'importante sfida.

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