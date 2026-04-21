Il calciatore è anche attenzionato dal Liverpool e dall'Arsenal. Lui vorrebbe decidere prima dell'inizio del Mondiale

Federico Iezzi Collaboratore 21 aprile - 11:55

Anthony Gordon, gioiellino del Newcastle, piace molto al Bayern Monaco, da tempo sulle sue tracce. Ma, il classe 2001, interessa anche Arsenal e Liverpool. Il suo club, nel frattempo, ha fissato il prezzo: 75 milioni di sterline.

Anthony Gordon, la stella del Newcastle andrà via? — Classe 2001, in forza alle Magpies dal 2023, Gordon è cresciuto nelle giovanili di Everton e Liverpool. In questa stagione Gordon è letteralmente esploso segnando ben 16 gol tra Premier League e Champions League. Le sue prestazioni lo hanno reso uno dei giocatori più appetibili sul mercato ed era inevitabile che attirasse le attenzioni di vari big club, in Inghilterra e all'estero.

Lui, riferisce il Telegraph, starebbe valutando di lasciare la società inglese, come altri big. Il Newcastle, infatti, è in quattordicesima posizione in campionato e quindi è certo di non giocare la prossima Champions League e nel mercato estivo dovrà fare cassa. La società è consapevole delle sirene del mercato che tentano l'ala destra e ha quindi deciso di fissare un prezzo: la base d'asta è di circa 75 milioni di sterline, che corrispondono a 86 milioni di euro. In pratica, servirà una offerta vicina ai 100 milioni.

Clicca qui per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da Bet365

Le pretendenti: Bayern Monaco, Liverpool e Arsenal — La società maggiormente interessata all'ala destra è il Bayern Monaco di Kompanyche lo considera un obiettivo prioritario. Poi c'è il Liverpool che la scorsa estate aveva comprato Isak dal Newcastle, dopo una lunga telenovela di mercato, e spendendo la cifra record di 125 milioni di sterline. Anche l'Arsenal, di Arteta, infine starebbe seguendo la situazione, seppur partendo da una posizione più defilata.

Al momento il club e il ragazzo non hanno ricevuto nessuna offerta, ma le prime mosse sono attese a breve. Anche perché, Gordon stesso, vorrebbe chiarire il suo futuro e mettere un punto fermo prima dell'inizio del Mondiale in modo da avere la mente sgombra per l'importante sfida.