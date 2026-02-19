In una sola serata l'ex Everton si prende la scena e il record nella storia dei Magpies. Superata la leggenda Alan Shearer

Quella che doveva essere una partita equilibrata alla fine si è rivelata a senso unico... grazie ad Anthony Gordon. Padroni di casa completamente annichiliti dall'attaccante inglese già dopo i primi 45 minuti. 0-5 all'intervallo con ben 4 reti del classe 2001. Un poker che fa entrare l'ex Everton nella storia del Newcastle. Però, allo stesso tempo, non tutti i compagni hanno fatto "i salti gioia".

Newcastle, Gordon di prende Baku... e il record: superato Alan Shearer — Solo due anni non era riuscito a segnare neanche una rete in Champions League. In questa stagione è già arrivato a quota 10. Numeri semplicemente incredibili ma anche insoliti se consideriamo le sole 3 reti in Premier League. Ad ogni modo, Anthony Gordon ieri sera si è preso la scena a Baku nell'andata dei playoff contro il Qarabag realizzando 4 gol nel 6-1 finale per i Magpies. Risultato che mette una grande ipoteca alla qualificazione agli ottavi di finale.

4 reti che, inoltre, per il classe 2001 significano molto, perché così facendo il 24 enne ha superato Alan Shearer in una speciale classifica: Gordon è diventato non solo il primo giocatore nella storia del Newcastlea realizzare 4 reti in un tempo, ma anche il più veloce a realizzare una tripletta. Il mitico Shearer, nella sfida contro il Bayer Leverkusen del 2003, aveva impiegato 36 minuti. Gordon appena 180 secondi in meno. In più, il 24 enne detiene anche il record di rete più veloce di sempre del club in Champions League , dopo 122 secondi dall'inizio.

Gordon è ora anche il secondo giocatore nella storia della competizione a segnare 4 goal nel primo tempo di una partita. Prima ci era riuscito solo Luiz Adriano contro il BATE Borisov nel 2014. Da ricordare che anche Simone Inzaghi con la Lazio nel 2000 segnò 4 gol (ma in 90′, sbagliando però anche un rigore) contro il Marsiglia. Gordon ora è alle spalle di Kylian Mbappé (13 gol) nella classifica marcatori della Champions.

Clamorosamente, però, la grande prestazione dell'ex Everton non ha entusiasmato tutti. Il capitano Trippier non ha digerito il fatto che il compagno abbia calciato il rigore al posto suo, essendo lui il rigorista della squadra. Non sono inoltre mancati attimi di tensione e qualche parola di troppo mentre si dirigevano nello spogliatoio. Una tirata di orecchie è arrivata anche dal tecnico Howe: "Ha fatto una grande prestazione ma avrebbe dovuto fare di più". Parole che lasciano i tifosi parecchio perplessi.