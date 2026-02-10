Spurs alla ricerca della prima vittoria in campionato del 2026. I Magpies cercano punti per continuare a sperare nell'Europa

Mattia Celio Redattore 10 febbraio 2026 (modifica il 10 febbraio 2026 | 17:02)

La 26^ giornata di Premier League offre questa sera una sfida tra due delle più grandi delusioni della stagione. Al Tottenham Hotspur Stadium di Londra si affrontano Tottenham-Newcastle. Entrambe le squadre sono alla ricerca dei tre punti per continuare a sperare nell'Europa. Padroni di casa che cercano in campionato la prima vittoria del 2026, mentre i Magpies sono reduci da ben tre KO consecutivi. Da entrambe ci si aspettava molto di meglio. Ecco dove vedere la partita. Fischio di inizio alle 20:30.

Vuoi vedere i maggiori eventi sportivi in streaming gratis e diretta live? Ci sono tre alternative possibili:

Dove vedere Tottenham-Newcastle in streaming LIVE e in diretta tv — Tottenham-Newcastle andrà in scena questa al Tottenham Hotspur Stadium di Londra alle ore 20:30. La sfida tra Spurs e Magpies sarà disponibile su Sky (canale 257) oppure in streaming su NOW o sull’app di Sky Go. Per chi non fosse abbonato a nessuna delle piattaforme, dovrà prima creare un proprio account, mentre per chi già lo avesse non deve fare altro che inserire le proprie credenziali.

Clicca sulle immagini qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi streaming su Sisal Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Lottomatica

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Goldbet

Come arrivano alla partita le due squadre — Può sembrare strano eppure è successo davvero. Dall'inizio del 2026 il Tottenhamha ottenuto solo due successi, entrambi in Champions League contro Borussia Dortmund e Eintracht Francoforte, mentre in Premier League gli Spurs si trovano ancora a secco: appena 3 pareggi e 2 sconfitte. L'ultimo successo in campionato risale all'1-0 in casa del Crystal Palace il 28 dicembre 2025. Una striscia negativa che ha reso la corsa all'Europa sempre più complicata per la squadra di Thomas Frank. L'ultimo posto disponibile, come minimo, per la Conference League dista 10 punti.

Non è dell'umore diverso il Newcastledi Eddie Howe, sempre più a rischio esonero. Dopo i promettenti tre successi consecutivi contro Burnley, Crystal Palace e Leeds, i bianconeri hanno incredibilmente "tirato il freno a mano" ottenendo una sola vittorie nelle ultime 5 partite, con tanto di tre sconfitte di fila. L'ultima la scorsa domenica in casa contro il Brentford. Rispetto al Tottenham, il Newcastle si trova solo a 6 lunghezze dal settimo posto ma se lo si vuole raggiungere è necessario tornare a vincere. A partire da questa sera.

Le probabili formazioni di Tottenham-Newcastle — Tottenham Hotspur (3-4-2-1): Vicario; Palhinha, Dragusin, van de Ven; Gray, Sarr, Gallagher, Souza; Odobert, Simons; Solanke. Allenatore: Frank.

Newcastle United (4-3-3): Pope; Trippier, Thiaw, Botman, Hall; Ramsey, Bruno Guimaraes, Tonali; Barnes, Woltemade, Murphy. Allenatore: Howe