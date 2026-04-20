Manchester City-Arsenal finisce 2-1: un errore di Donnarumma regala il pari ad Havertz dopo il vantaggio di Cherki, ma il solito Haaland decide la sfida scudetto. Al fischio finale, Gigio si lancia tra i tifosi in un abbraccio selvaggio

Francesco Intorre 20 aprile - 14:00

In Premier League è cambiato tutto. La partita andata in scena ieri all'Etihad Stadium, tra Manchester City e Arsenal, potrebbe aver cambiato il destino del campionato. Il Manchester City è andato subito in vantaggio grazie al gol di Cherki. Poco dopo, però, Gigio Donnarumma ha commesso un erroraccio incomprensibile che ha regalato ad Havertz la rete del momentaneo pareggio. La partita, per i Citizens, si era decisamente complicata. A togliere le castagne dal fuoco e a cancellare la papera del portiere azzurro, ci ha pensato il solito Haaland. Il bomber norvegese ha siglato il gol del 2-1 a metà del secondo tempo, valso la vittoria in questa delicata sfida scudetto.

Al fischio finale, Donnarumma, liberatosi di un peso enorme, è corso dietro la sua porta. Il portiere del City si è lanciato in mezzo ai tifosi delle prime file per un abbraccio selvaggio, prima di essere portato via dagli steward. Questo gesto testimonia il grande amore reciproco che c'è tra Donnarumma e la sua tifoseria, un sentimento che va ben oltre la clamorosa papera commessa.

Un rendimento da top player e l'amore dei tifosi — Il calore mostrato a fine partita è il frutto di un rendimento costantemente elevato. Da quando la scorsa estate ha lasciato il PSG per accasarsi alla corte di Pep Guardiola, Donnarumma si è rivelato un pilastro fondamentale. Il suo ruolino di marcia in questa stagione parla di ben 15 clean sheet su 38 presenze complessive. Anche ieri sera, superato lo shock per l'errore su Havertz, l'estremo difensore stabiese non si è disunito. Nel finale di gara ha infatti sfoderato un paio di parate decisive che hanno letteralmente salvato il prezioso risultato.

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Il destino della Premier League 2025/26 — L'euforia incontrollabile esplosa all'Etihad Stadium è ampiamente giustificata dal peso specifico di questa vittoria. Il Manchester City ha infatti riportato clamorosamente il destino della Premier League 2025/26 nelle proprie mani. Fino a poche settimane fa, il campionato sembrava ormai indirizzato e saldamente in tasca all'Arsenal. La squadra di Mikel Arteta è però incappata in due pesantissime sconfitte consecutive. Prima la caduta in casa contro il Bournemouth, poi il KO nello scontro diretto di ieri.

Questo doppio scivolone ha permesso a Rodri e compagni di portarsi a soli tre punti di distacco dalla capolista, potendo contare anche su una partita in meno. Il recupero di martedì in trasferta sul campo del Burnley potrebbe infatti riportare le due contendenti a pari punti, quando mancheranno appena cinque giornate al termine del campionato. Uno scenario imprevedibile ed entusiasmante, che rischia di materializzare l'ennesima atroce delusione per i Gunners.