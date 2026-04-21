Le nove partite in 27 giorni sono un tema per i campioni di Francia e d'Europa in carica: ma per confermarsi servirà l'aiuto anche dei più giovani

Giammarco Probo 21 aprile - 18:33

Alla vigilia della sfida contro il Nantes, un appuntamento cruciale per il campionato francese alla luce della situazione in classifica, il tecnico del club parigino, Luis Enrique, è intervenuto in conferenza stampa soffermandosi anche su alcuni singoli della rosa. Tra i temi trattati, particolare attenzione è stata dedicata al giovane Mbaye, talento emergente che sta progressivamente ritagliandosi uno spazio sempre più significativo. Il tecnico ha sottolineato le qualità del giocatore, evidenziandone la costante crescita e l’atteggiamento positivo mostrato sia in allenamento che in partita. Mbaye viene descritto come un profilo dotato di grande potenziale, capace di incidere ogni volta che viene chiamato in causa. Le sue prestazioni, infatti, non passano inosservate: ogni apparizione è accompagnata da segnali concreti di maturazione, sia dal punto di vista tecnico che mentale.

Le dichiarazioni di Luis Enrique — IL PENSIERO DEL TECNICO SU MBAYE -"Ogni minuto al PSG deve essere importante per lui. Non ho rimpianti su Mbaye, ma deve essere pronto perché ha talento e lo abbiamo visto tutti, quando gioca sa essere pericoloso e sa fare la differenza vedendo l'età che ha".

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Il turnover e le tante competizioni del PSG — LE DICHIARAZIONI DI LUIS ENRIQUE -"Dobbiamo giocare nove partite in 27 giorni, non sarà affatto facile. Veniamo da tante vittorie importanti, ma tocca respirare perché ci spettano match difficili sia in campionato che in coppa, nonostante gli infortuni e i problemi che ci potranno essere. Vogliamo vincere tutte le competizioni dove siamo rimasti in corsa, è dura ma ci proveremo perché siamo il Psg ma soprattutto siamo Campioni d'Europa."