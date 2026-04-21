Liverpool avanti con Slot: fiducia confermata per un’altra stagione

Nonostante il crollo significativo rispetto alla scorsa stagione, i Reds riconfermano Slot per la terza stagione

Antonino Paradino 21 aprile 2026 (modifica il 21 aprile 2026 | 18:13)

Il Liverpool ha deciso di continuare con Arne Slot anche per la prossima stagione. Nonostante un’annata fatta di alti e bassi e qualche risultato deludente, come l'eliminazione in Champions League e la mancata difesa del titolo della Premier League, la dirigenza dei Reds ha scelto la strada della continuità, confermando la fiducia nel tecnico olandese nel progetto.

La scelta del Liverpool — Secondo quanto riportato da Sky Sports News, ad agosto l’allenatore inizierà infatti la sua terza stagione sulla panchina dei Reds, segno di una scelta chiara da parte della società: continuità e stabilità tecnica. La dirigenza del Liverpool ha quindi scelto di andare avanti ancora con Slot, rimandando almeno per il momento l’ipotesi di un possibile arrivo di Xabi Alonso, a lungo considerato tra i profili seguiti dal club per il futuro della panchina.

Di conseguenza, il Liverpool non intende cambiare guida tecnica e punta a dare stabilità al progetto, evitando rivoluzioni in panchina e concentrandosi piuttosto sul futuro e il ringiovanimento della rosa. Un processo iniziato già lo scorso anno e inevitabilmente destinato a continuare in estate, a partire dall'addio del principale volto del Liverpool, Momo Salah.

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Continuità e futuro per Arne Slot — Con la conferma di Slot, il club vuole assicurarsi continuità e tempo per sviluppare ulteriormente il progetto di squadra post-Klopp. L’obiettivo dei Reds resta sempre quello di tornare stabilmente ai vertici, sia in Premier League che in Champions League, costruendo un gruppo competitivo attorno alle idee del tecnico olandese. Sul campo, intanto, il Liverpool ha quasi ipotecato la qualificazione alla prossima Champions League, con un piazzamento tra le prime cinque posizioni in Premier League ormai a un passo.

Dunque, nonostante l’eliminazione in Champions contro il PSG e la mancata difesa del titolo nazionale, la volontà dei Reds è quella di trasformare le incertezze vissute nel corso della stagione in fiducia, per ripartire e guardare al futuro con una maggiore solidità firmata Arne Slot.