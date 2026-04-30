Dopo la conquista del Mondiale con l’Argentina, per Rodrigo De Paul è arrivato anche un regalo davvero fuori dal comune. Il centrocampista ha raccontato un episodio curioso e significativo legato al trionfo iridato: un iPhone d’oro ricevuto direttamente da Lionel Messi. Un dettaglio interessante riguarda proprio la consegna del regalo: inizialmente, infatti, i calciatori non sapevano chi fosse il mittente. Solo in un secondo momento è emerso che dietro quel gesto c’era proprio Messi, che aveva voluto sorprendere i compagni con un pensiero speciale.

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La sorpresa di Messi e l'emozione raccontata da De Paul e soci

Rodrigo De Paul: “Dünya Kupası'nı kazandıktan bir hafta sonra bana altın bir iPhone geldi. Kimin gönderdiğini bilmiyordum. Sonra Otamendi beni aradı ve 'Bana altın bir iPhone geldi' dedi. 'Bana da' dedim. Ama kimden geldiğini bilmiyorduk. Meğer bütün oyunculara gelmiş ama… pic.twitter.com/06vV0A9hiz — Football Critix (@footballcritix) April 28, 2026

A rendere ancora più speciale questo episodio è il modo in cui la squadra ha deciso di conservare il regalo. Come raccontato dallo stesso De Paul, infatti, il valore simbolico ha superato quello materiale: “Tutti i giocatori argentini hanno ricevuto questo messaggio e, con grande gioia, nessuno ha usato il telefono, ma ognuno lo ha posizionato con cura sulla parete come ricordo. E che ricordo. Siamo forti". Un gesto che testimonia quanto quel Mondiale abbia lasciato un segno profondo nel gruppo, trasformando un semplice oggetto in un simbolo eterno di unità, sacrificio e vittoria condivisa. Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scopri tutti gli eventi di BET365 Live Streaming De Paul ha poi ribadito quanto quell’esperienza sia stata unica: un gruppo speciale, costruito su valori forti e su un legame umano profondo. Il regalo, in questo senso, diventa il simbolo di qualcosa che va oltre il calcio. Scopri come vedere gli eventi sportivi gratuitamente in live streaming su Bet365 De Paul ha poi ribadito quanto quell’esperienza sia stata unica:. Il regalo, in questo senso, diventa il simbolo di qualcosa che va oltre il calcio.

All’interno del pacco, oltre al telefono, c’era anche un messaggio firmato dal capitano argentino:Questo è un semplice regalo per voi come segno di gratitudine per quello che avete fatto per il vostro Paese e per me. Siete dei guerrieri". Parole che raccontano perfettamente lo spirito di quel gruppo e la leadership di Messi, capace di unire la squadra non solo con il talento in campo ma anche con gesti fuori dal comune.