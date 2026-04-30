L'argentino racconta di un particolare episodio avvenuto dopo il trionfo nell'ultimo Mondiale

Michele Massa
Argentina Messi

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Dopo la conquista del Mondiale con l’Argentina, per Rodrigo De Paul è arrivato anche un regalo davvero fuori dal comune. Il centrocampista ha raccontato un episodio curioso e significativo legato al trionfo iridato: un iPhone d’oro ricevuto direttamente da Lionel Messi. Un dettaglio interessante riguarda proprio la consegna del regalo: inizialmente, infatti, i calciatori non sapevano chi fosse il mittente. Solo in un secondo momento è emerso che dietro quel gesto c’era proprio Messi, che aveva voluto sorprendere i compagni con un pensiero speciale.

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La sorpresa di Messi e l'emozione raccontata da De Paul e soci

All’interno del pacco, oltre al telefono, c’era anche un messaggio firmato dal capitano argentino: “Spero che il telefono vi piaccia. Siete giocatori d'oro e meritate il meglio. Questo è un semplice regalo per voi come segno di gratitudine per quello che avete fatto per il vostro Paese e per me. Siete dei guerrieri". Parole che raccontano perfettamente lo spirito di quel gruppo e la leadership di Messi, capace di unire la squadra non solo con il talento in campo ma anche con gesti fuori dal comune.

A rendere ancora più speciale questo episodio è il modo in cui la squadra ha deciso di conservare il regalo. Come raccontato dallo stesso De Paul, infatti, il valore simbolico ha superato quello materiale: “Tutti i giocatori argentini hanno ricevuto questo messaggio e, con grande gioia, nessuno ha usato il telefono, ma ognuno lo ha posizionato con cura sulla parete come ricordo. E che ricordo. Siamo forti". Un gesto che testimonia quanto quel Mondiale abbia lasciato un segno profondo nel gruppo, trasformando un semplice oggetto in un simbolo eterno di unità, sacrificio e vittoria condivisa.

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De Paul ha poi ribadito quanto quell’esperienza sia stata unica: un gruppo speciale, costruito su valori forti e su un legame umano profondo. Il regalo, in questo senso, diventa il simbolo di qualcosa che va oltre il calcio. Scopri come vedere gli eventi sportivi gratuitamente in live streaming su Bet365

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