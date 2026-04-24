Il Manchester City ha già le idee chiare per quanto riguarda il nome del sostituto di Pep Guardiola e risponde al nome di Enzo Maresca. La squadra che milita in Premier League, infatti, vede nell'ex allenatore del Chelsea il candidato principale alla propria panchina. Sull'italiano ci sono anche altre squadre, però i Citizens hanno intenzione di anticipare la concorrenza anche se ciò dipenderà dalla decisione di Guardiola. Lo spagnolo, infatti, andrà in scadenza di contratto il prossimo anno ma potrebbe lasciare il club inglese anche al termine di questa stagione.

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Londra, Inghilterra - 30 dicembre 2025: Enzo Maresca, allenatore del Chelsea, reagisce dopo che Estevão (non in foto) subisce un fallo per un possibile rigore per il Chelsea durante la partita di Premier League tra Chelsea e Bournemouth allo Stamford Bridge. (Foto di by Eddie Keogh/Getty Images)

Maresca obiettivo del Manchester City per il post-Guardiola

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Sui propri profili social, il noto esperto di calciomercatoha riportato la notizia che ha come protagonista l'ex centrocampista nato nel 1980. Il Manchester City, infatti, vede in lui il candidato numero uno per prendere le redini di Pep Guardiola. Ovviamente, il club che milita inaspetta soltanto la decisione dell'attuale allenatore, il quale ha unin scadenza nel, quindi l'anno prossimo, ma potrebbe lasciare l'Inghilterra anche al termine della stagione attualmente in corso. Maresca è anche un obiettivo di altre squadre, ma il City si sta già preparando ad ingaggiarlo nel momento in cui Guardiola deciderà di andarsene.

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Nel caso in cui dovesse diventare il nuovo allenatore del City, per Maresca si tratterebbe di un ritorno. Durante la sua carriera da tecnico, infatti, il classe 1980 ha allenato le giovanili dei mancuniani tra il 2020 ed il 2021. Nella stagione 2022/2023, quella del Triplete, ha fatto parte dello staff di Guardiola in qualità di collaboratore tecnico prima di andare al Leicester City con cui ha vinto la Championship e, di conseguenza, la promozione in Premier League. Durante la sua esperienza al Chelsea, invece, l'italiano ha vinto sia la Conference League che il Mondiale per Club.

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