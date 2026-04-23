In casa Chelsea ha avuto inizio la ricerca dell'allenatore per la prossima stagione calcistica. La squadra di Londra, infatti, nella giornata di ieri ha comunicato l'esonero di Liam Rosenior. In qualità di tecnico ad interim fino al termine della stagione, il club che milita in Premier League ha scelto Calum McFarlane. Quest'ultimo, tra l'altro, ha già ricoperto il medesimo ruolo nei primi giorni di gennaio, quando i Blues hanno esonerato Enzo Maresca. In quel caso, il 40enne inglese ha guidato la squadra nelle partite di campionato contro Manchester City, pareggio per 1-1, e Fulham, sconfitta col risultato di 2-1. Intanto i Blues stanno cercando il prossimo allenatore e, tra i candidati, figura anche il nome di un italiano.

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Newcastle Upon Tyne, Inghilterra - 18 aprile 2026: Andoni Iraola, allenatore del Bournemouth, osserva prima della partita di Premier League tra Newcastle e Bournemouth al St James' Park. (Foto di Alex Livesey/Getty Images)

Chelsea, parte la ricerca del prossimo allenatore: Farioli ed Iraola tra i candidati

Andoni Iraola, candidato al banquillo del Chelsea. — Matteo Moretto (@MatteMoretto) April 22, 2026

Il quotidiano The Guardian ha riportato che i Blues, detentori dellanonchéin carica, sono alla ricerca del prossimo allenatore. Secondo la fonte inglese, la squadra di Londra ha messo nella lista degli obiettivi tre allenatori: Francesco Farioli , attualmente aled ancora in corsa per vincere il campionato portoghese;, tecnico che ha deciso di separarsi daldi comune accordo nel mese di gennaio dopo aver perso la finale dicontro il, che a fine stagione lascerà il Bournemouth. Il nome di quest'ultimo tecnico, tra l'altro, l'ha menzionato anche il noto esperto di calciomercatosul proprio profilo X.

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Jacob Steinberg, giornalista che lavora per The Guardian, ha precisato che la dirigenza del club londinese ammira particolarmente Farioli che, alla sua prima stagione in Portogallo, ha la possibilità di vincere il campionato. Il quotidiano portoghese A Bola, però, ha riportato che l'allenatore italiano potrebbe rimanere sulla panchina dei Dragões grazie alla qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Visto che una squadra così importante come il Chelsea è alla ricerca di un nuovo tecnico, Farioli potrebbe risultare un candidato papabile per la panchina.

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