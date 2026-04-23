Il club di Londra ha messo gli occhi su alcuni profili, tra cui quello dell'attuale allenatore del Porto e dello spagnolo che, a fine stagione, lascerà il Bournemouth
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In casa Chelsea ha avuto inizio la ricerca dell'allenatore per la prossima stagione calcistica. La squadra di Londra, infatti, nella giornata di ieri ha comunicato l'esonero di Liam Rosenior. In qualità di tecnico ad interim fino al termine della stagione, il club che milita in Premier League ha scelto Calum McFarlane. Quest'ultimo, tra l'altro, ha già ricoperto il medesimo ruolo nei primi giorni di gennaio, quando i Blues hanno esonerato Enzo Maresca. In quel caso, il 40enne inglese ha guidato la squadra nelle partite di campionato contro Manchester City, pareggio per 1-1, e Fulham, sconfitta col risultato di 2-1. Intanto i Blues stanno cercando il prossimo allenatore e, tra i candidati, figura anche il nome di un italiano.
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Chelsea, parte la ricerca del prossimo allenatore: Farioli ed Iraola tra i candidatiIl quotidiano The Guardian ha riportato che i Blues, detentori della Conference League nonché Campioni del Mondo in carica, sono alla ricerca del prossimo allenatore. Secondo la fonte inglese, la squadra di Londra ha messo nella lista degli obiettivi tre allenatori: Francesco Farioli, attualmente al Porto ed ancora in corsa per vincere il campionato portoghese; Xabi Alonso, tecnico che ha deciso di separarsi dal Real Madrid di comune accordo nel mese di gennaio dopo aver perso la finale di Supercoppa Spagnola contro il Barcellona; Andoni Iraola, che a fine stagione lascerà il Bournemouth. Il nome di quest'ultimo tecnico, tra l'altro, l'ha menzionato anche il noto esperto di calciomercato Matteo Moretto sul proprio profilo X.
Andoni Iraola, candidato al banquillo del Chelsea.— Matteo Moretto (@MatteMoretto) April 22, 2026
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Jacob Steinberg, giornalista che lavora per The Guardian, ha precisato che la dirigenza del club londinese ammira particolarmente Farioli che, alla sua prima stagione in Portogallo, ha la possibilità di vincere il campionato. Il quotidiano portoghese A Bola, però, ha riportato che l'allenatore italiano potrebbe rimanere sulla panchina dei Dragões grazie alla qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Visto che una squadra così importante come il Chelsea è alla ricerca di un nuovo tecnico, Farioli potrebbe risultare un candidato papabile per la panchina.
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