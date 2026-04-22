Per la quinta volta di fila in questo campionato, la sua squadra ha ottenuto una sconfitta senza trovare la via del gol

Jacopo del Monaco 22 aprile - 11:46

Nel corso della giornata di ieri, il Chelsea allenato da Liam Rosenior ha giocato in casa del Brighton. Le due squadre menzionate, infatti, hanno dato il via alla giornata numero 34 della Premier League. Presso l'American Express Stadium, la squadra della capitale inglese ha perso 3-0 a causa delle reti segnate da Kadioglu, Hinshelwood e l'ex Arsenal e Manchester United Danny Welbeck. Al termine della gara, che corrisponde alla quinta sconfitta di fila dei Blues nella massima competizione nazionale, Rosenior ha voluto rilasciare delle dichiarazioni molto forti.

Chelsea, Rosenior si sfoga dopo la sconfitta contro il Brighton: "È stata una prestazione inaccettabile" — Dopo la sconfitta per 3-0 contro il Brighton, che ha effettuato anche il sorpasso a discapito dei Blues, Rosenior ha speso qualche parole. Con le sue dichiarazioni, l'ex allenatore dello Strasburgo ha criticato in maniera pesante la prestazione fornita dai suoi giocatori. Le parole del tecnico: "Da quando alleno il Chelsea, questa è stata di gran lunga la partita peggiore. Abbiamo fornito una prestazione inaccettabile sotto tutti gli aspetti, anche per quanto riguarda l'atteggiamento. Continuo a difendere i miei calciatori, ma oggi non c'è nulla da difendere. Ci deve essere un cambiamento drastico ed immediato. Adesso tutti quanti, me compreso, dobbiamo guardarci allo specchio".

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In seguito, il tecnico del Chelsea ha continuato facendo riferimento alla partita precedente contro il Manchester United, terminata con una sconfitta per 0-1: "Anche se contro il Manchester United abbiamo perso, sentivo che la svolta sarebbe arrivata. Oggi, però, sono mancati spirito ed atteggiamento e ciò non va bene per un club come questo. La nostra prestazione è stata inaccettabile sotto tutti i punti di visto e ho assistito ad alcune cose che non voglio vedere mai più".