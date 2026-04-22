La sconfitta di ieri sera compromette ancor di più la possibilità, per i londinesi, di lottare per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League

Jacopo del Monaco 22 aprile - 09:48

Tra le partite disputate nel corso della giornata di ieri figura anche quella che ha messo di fronte il Brighton ed il Chelsea. Le due squadre, infatti, hanno dato il via alla giornata numero 34 della Premier League. Presso l'American Express Stadium, i padroni di casa hanno battuto 3-0 i Blues grazie alle reti di Kadioglu, Hinshelwood e Welbeck facendo anche un importante sorpasso in classifica per quanto riguarda la lotta alla zona Europa. I londinesi allenati da Liam Rosenior, invece, perdono per la quinta volta di fila in campionato, per di più senza trovare la via del gol. Tra l'altro, a causa della sconfitta di ieri, ha eguagliato una statistica negativa che risale allo scorso secolo.

Chelsea, quinta sconfitta consecutiva senza gol ed eguagliata una statistica del XX secolo — Compresa quella di ieri contro il Brighton, i detentori della Conference League nonché Campioni del Mondo hanno collezionato la quinta sconfitta di fila nella massima competizione inglese. Nelle precedenti quattro giornate di campionato, infatti, i Blues hanno preso contro Newcastle (0-1), Everton (3-0), Manchester City (0-3) e Manchester United (0-1). Includendo anche la partita di ieri, la squadra di Londra ha subito undici reti in cinque partite senza mai segnare. A causa del match perso ieri sera, i Blues eguagliano una statistica negativa che risale allo scorso secolo, per la precisione alla stagione 1912/1913. Nel periodo che va da metà ottobre a metà novembre del 1912, infatti, i londinesi hanno perso contro Bradford (0-3), Manchester City (2-0), West Bromwich Albion (0-2), Everton (1-0) e Sheffield Wednesday (0-4). Per di più, questa statistica risale addirittura ai primi anni del club, visto che la sua fondazione è datata 1905.

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A causa delle ultime sconfitte, la squadra allenata da Rosenior sta compromettendo la qualificazione alla prossima edizione della Champions League e, considerando l'attuale posizione in classifica, andrebbe a disputare i preliminari della Conference League. Il club di Londra, però, è ancora in gara per vincere la FA Cup visto che è in semifinale e domenica 26 aprile dovrà affrontare il Leeds United. In caso di passaggio del turno ed eventuale vittoria in finale contro una tra Manchester City e Southampton, i Blues andrebbero direttamente in Europa League.