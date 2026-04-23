Probabilmente, non sarà doblete per il tecnico Franceso Farioli. L'allenatore italiano, al timone del Porto, ha solo il campionato da giocarsi ormai. Nella Liga portoghese, la squadra allenata dal filosofo, ha un vantaggio di 7 punti sullo Sporting Lisbona e rimangono solo 4 partite da disputare. In Europa League, la squadra portoghese è capitolata sotto i colpi del più attrezzato Nottingham Forest e per via di un'ingenua espulsione di Bednarek.

Nella Taça de Portugal, la squadra biancoblu ha avuto la peggio contro i rivali della stagione, ovvero lo Sporting Lisbona. Dopo la semifinale di andata terminata per 1-0, con ampie discussioni arbitrali, il ritorno ha avuto un pareggio a reti bianche come risultato finale. Con un'espulsione finale di Varela, i dragoni sono così usciti anche dalla coppa nazionale. A proposito della delusione per non aver raggiunto la finale, ha parlato proprio il tecnico italiano.

PORTO, PORTOGALLO - 9 APRILE: Francesco Farioli, capo allenatore dell'FC Porto, gesti durante la partita dei quarti di finale della UEFA Europa League 2025/26 tra l'FC Porto e il Nottingham Forest FC all'Estadio do Dragao il 09 aprile 2026 a Porto, Portogallo. (Foto di Octavio Passos/Getty Images)

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Francesco Farioli diviso fra delusione, rabbia e orgoglio

🚨🚨 𝗖̧𝗔 𝗖𝗛𝗔𝗨𝗙𝗙𝗘 𝗘𝗡𝗧𝗥𝗘 𝗙𝗥𝗔𝗡𝗖𝗘𝗦𝗖𝗢 𝗙𝗔𝗥𝗜𝗢𝗟𝗜 𝗘𝗧 𝗥𝗨𝗜 𝗕𝗢𝗥𝗚𝗘𝗦 !!! 🇮🇹⚔️🇵🇹



💙 Francesco Farioli : "Le Sporting CP n'a fait que de perdre du temps durant la rencontre.



L'arbitrage ? C'est la même histoire depuis le début de la saison..."



💚 Rui… https://t.co/bE1qXXx2iU pic.twitter.com/eOSBLojw6O — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) April 22, 2026

L'allenatore del Porto si è espresso così sul risultato del match della competizione nazionale: "Se analizziamo le due partite, sono sicuro onestamente che avremmodi andare in finale. Senza alcun dubbio. Abbiamo compiuto una prestazione incredibile, fisicamente e tatticamente. Siamo stati dominanti e sono felice di aver messo in difficoltà un avversario forte come lo Sporting Lisbona".

Francesco Farioli ha avuto qualche parola anche sulla questione arbitrale: "Ci sono situazioni che sono difficili da accettare. Non è la prima volta che capita. Dopo pochi minuti poteva esserci un'espulsione con una punizione pericolosa al limite dell'area. Purtroppo sta diventando un'abitudine contro di noi".

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Infine, il tecnico toscano ci ha tenuto particolarmente ad elogiare ancora una volta la prestazione della squadra: "Ho detto loro di essere orgogliosi. Abbiamo costretto una squadra bicampione a utilizzare ogni mezzo per fermarci. Avremmo meritato almeno un gol. Tuttavia, siamo già concentrati sul campionato, dove abbiamo tanti punti in palio e una missione da portare a termine".

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