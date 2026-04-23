Per l'allenatore italiano è il momento di concentrarsi al massimo sul campionato portoghese, evitando un dramma simile a quello vissuto con l'Ajax

Pietro Rusconi
Sporting Clube de Portugal v FK Bodo/Glimt - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg

Champions, notte magica per lo Sporting con la grande festa negli spogliatoi

Probabilmente, non sarà doblete per il tecnico Franceso Farioli. L'allenatore italiano, al timone del Porto, ha solo il campionato da giocarsi ormai. Nella Liga portoghese, la squadra allenata dal filosofo, ha un vantaggio di 7 punti sullo Sporting Lisbona e rimangono solo 4 partite da disputare. In Europa League, la squadra portoghese è capitolata sotto i colpi del più attrezzato Nottingham Forest e per via di un'ingenua espulsione di Bednarek.

Nottingham Forest FC v FC Porto - UEFA Europa League 2025/26 Quarter-Final Leg Two

Nella Taça de Portugal, la squadra biancoblu ha avuto la peggio contro i rivali della stagione, ovvero lo Sporting Lisbona. Dopo la semifinale di andata terminata per 1-0, con ampie discussioni arbitrali, il ritorno ha avuto un pareggio a reti bianche come risultato finale. Con un'espulsione finale di Varela, i dragoni sono così usciti anche dalla coppa nazionale. A proposito della delusione per non aver raggiunto la finale, ha parlato proprio il tecnico italiano.

FC Porto v Nottingham Forest FC - UEFA Europa League 2025/26 Quarter-Final First Leg
PORTO, PORTOGALLO - 9 APRILE: Francesco Farioli, capo allenatore dell'FC Porto, gesti durante la partita dei quarti di finale della UEFA Europa League 2025/26 tra l'FC Porto e il Nottingham Forest FC all'Estadio do Dragao il 09 aprile 2026 a Porto, Portogallo. (Foto di Octavio Passos/Getty Images)

Scopri come vedere gli eventi sportivi gratuitamente in live streaming su Bet365

Francesco Farioli diviso fra delusione, rabbia e orgoglio

L'allenatore del Porto si è espresso così sul risultato del match della competizione nazionale: "Se analizziamo le due partite, sono sicuro onestamente che avremmo meritato di andare in finale. Senza alcun dubbio. Abbiamo compiuto una prestazione incredibile, fisicamente e tatticamente. Siamo stati dominanti e sono felice di aver messo in difficoltà un avversario forte come lo Sporting Lisbona".

Francesco Farioli ha avuto qualche parola anche sulla questione arbitrale: "Ci sono situazioni che sono difficili da accettare. Non è la prima volta che capita. Dopo pochi minuti poteva esserci un'espulsione con una punizione pericolosa al limite dell'area. Purtroppo sta diventando un'abitudine contro di noi".

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scopri tutti gli eventi di BET365

Streaming gratis
Live Streaming

Infine, il tecnico toscano ci ha tenuto particolarmente ad elogiare ancora una volta la prestazione della squadra: "Ho detto loro di essere orgogliosi. Abbiamo costretto una squadra bicampione a utilizzare ogni mezzo per fermarci. Avremmo meritato almeno un gol. Tuttavia, siamo già concentrati sul campionato, dove abbiamo tanti punti in palio e una missione da portare a termine".

Guarda tutto il grande calcio nazionale e internazionale in streaming gratis su BET365

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta Continua la lettura
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti