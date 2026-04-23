Quando si parla del Manchester City, tutto ruota ancora attorno a Pep Guardiola, ma anche i cicli più vincenti prima o poi arrivano a un punto di svolta, per questo il club inglese ha iniziato a ragionare seriamente su quello che potrebbe essere il futuro della panchina. Non si tratta di una separazione imminente, ma della volontà di non farsi trovare impreparati nel giorno in cui Guardiola deciderà di chiudere la sua esperienza all’Etihad, dopo anni di dominio, scegliere il successore giusto sarà una delle decisioni più pesanti dell’intera gestione sportiva. Secondo quanto riportato dal Guardian, Enzo Maresca è oggi il principale candidato per raccogliere l’eredità di Guardiola sulla panchina del Manchester City, con il club che avrebbe già iniziato a valutare concretamente il futuro dopo il ciclo del tecnico spagnolo.

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MADRID, SPAGNA - 11 MARZO: Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, stringe la mano all'arbitro Maurizio Mariani dopo la sconfitta della sua squadra durante la partita di andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League 2025/26 tra Real Madrid CF e Manchester City FC allo stadio Santiago Bernabeu l'11 marzo 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Florencia Tan Jun/Getty Images)

Maresca convince perché rappresenta continuità

Il nome dell’allenatore italiano non nasce per caso, Maresca conosce perfettamente l’ambiente City, avendo già lavorato all’interno del club sia come allenatore delle giovanili sia come membro dello staff tecnico di Guardiola e questo aspetto viene considerato fondamentale, perché il City non cerca necessariamente una rivoluzione, ma una figura capace di mantenere l’identità costruita negli anni e proseguire un lavoro già consolidato. Il suo percorso da primo allenatore ha poi rafforzato ulteriormente la sua candidatura, la crescita vissuta fuori da Manchester gli ha permesso di costruire credibilità, personalità e una visione tecnica autonoma, elementi indispensabili per affrontare una panchina di questo livello.

Non basta conoscere Guardiola per sostituirlo: serve dimostrare di poter reggere il peso della responsabilità, ed è proprio questo che il club sta valutando.

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Sostituire Guardiola significa molto più che cambiare allenatore

Prendere il posto di Guardiola non significa soltanto allenare una grande squadra, ma gestire uno dei progetti più esigenti del calcio mondiale: Lo spogliatoio, la pressione, le aspettative e la necessità di vincere subito rendono questa successione diversa da tutte le altre. Per questo il City sta ragionando anche sul profilo umano oltre che tattico e Maresca viene visto come una figura capace di imporsi cin maniera bilanciata, senza rompere gli equilibri interni ma mantenendo autorevolezza e personalità. Anche il giudizio positivo dello stesso Guardiola nei suoi confronti pesa molto, quando il tecnico che ha costruito tutto questo indica un profilo credibile, il club ascolta con ancora più attenzione. Non ci sono ancora decisioni definitive, perché tutto dipenderà dalle scelte future di Guardiola, ma una cosa è chiara: il Manchester City sta già guardando avanti e oggi il primo nome sulla lista porta quello di Enzo Maresca.

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