La gara di andata di Champions League tra Atletico Madrid e Arsenal si avvicina. L'incontro di mercoledì sera si prepara ad essere una sfida decisiva per entrambe le squadre. Il match rappresenta un vero e proprio crocevia sia per i Rojiblancos che per i Gunners.

Le due squadre non stanno vivendo momenti idilliaci nei rispettivi campionati, e questa sfida può svoltare completamente la stagione. A tal proposito è intervenuto in conferenza stampa Julian Alvarez.

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SEVILLE, SPAGNA- APRILE 18: Julian Alvarez dell' Atletico de Madrid celebra il secondo gol della sua squadra durante la finale di Copa Del Rey nel match tra Real Sociedad e Atletico de Madrid allo Estadio de La Cartuja il 18 Aprile, 2026 in Seville, Spagna. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

Ambizione e voglia di riscatto per Julian Alvarez

Nel corso della conferenza stampa,ha evidenziato come la squadra sia in totale sintonia con il mister e concentrata sulla partita. I pronostici vedono favoriti gli uomini di Arteta , ma l'attaccante argentino non ci sta:" Non so chi sia favorita, ma si parla sempre di questa cosa, noi pensiamo solo a quello che dobbiamo fare e quello che dobbiamo dare in campo, ci concentriamo su questo".

Dopo la delusione per la sconfitta in finale di Coppa del Re, il gruppo ha dovuto subito rialzare la testa per affrontare il proseguo della stagione nel migliore dei modi: "Ora sto bene, sono in forma. La finale è stato un brutto colpo, ma non abbiamo tempo di pensare a questo, ora dobbiamo goderci questa semifinale. Stiamo lottando su tutti i fronti, abbiamo degli obiettivi da raggiungere, l'anno scorso a Marzo eravamo già fuori, abbiamo fatto un grande passo avanti. Ora vogliamo raggiungere la finale".

L'attaccante della nazionale Argentina ha sottolineato l'importanza della squadra e la compattezza dello spogliatoio: "Non è stato per niente facile digerire il risultato della finale, abbiamo parlato nello spogliatoio, ognuno ha detto ciò che sentiva in quel momento, siamo un gruppo molto unito, tutti lottiamo per gli stessi obiettivi, abbiamo le idee chiarissime su ciò che vogliamo fare e quale deve essere il nostro percorso".

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Per scrivere la storia

Guardando al futuro, l'obiettivo è solo uno:. A livello personale, l'argentino vuole lasciare il segno, specialmente in una:" Sarebbe magnifico vincere, a livello personale darò tutto me stesso per guidare la mia squadra verso la vittoria, voglio conquistare questo traguardo con tutta la mia forza. Dobbiamo provare a vincere, siamo arrivati in finale di Coppa e non siamo riusciti, vogliamo portare un trofeo a casa. Sappiamo cosa possiamo fare e cosa possiamo ottenere da questo match, pensiamo in grande, vogliamo fare una grande partita davanti al nostro pubblico che ci sostiene sempre".

Non mancano le indiscrezioni e le domande sul suo futuro: "Non do tanta importanza a queste cose, al momento sono concentrato solo al rettangolo verde, ogni settimana esce qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso, non spreco energie per questo. Quello che sto vivendo è il periodo più importante della mia carriera, non mi lascio distrarre. Voglio fare grandi cose qui, sto veramente bene in questo Club".

Sulla questione fattore campo, il centravanti ha sottolineato come non sia importante dove si giochi la prima sfida: "Per me non conta dove si gioca l'andata, contro il Barcellona in Coppa del Re ci è andata bene, l'importante è fare due grandi partite. Saranno importanti i dettagli, con una giocata, speriamo che otteniamo un grosso vantaggio giocando la prima in casa".

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