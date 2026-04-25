Questa sera in Liga va scena il big match Atletico Madrid-Athletic Bilbao, valida per il 33° turno di campionato. La squadra di Simeone non vive assolutamente un buon momento, soprattutto dopo il KO nella finale di Copa del Rey contro la Real Sociedad: una sola vittoria nell'ultimo mese, quella contro il Barcellona decisiva per il passaggio nella semifinale di Champions League. I Leones, dal canto loro, cercano tre punti importanti per continuare a sperare nell'Europa: due vittorie nelle ultime 5 giornate.

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Tifosi dell'Atletico Madrid, qui durante la finale di Copa del Rey contro la Real Sociedad. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

Atletico Madrid, i Colchoneros devono la "vita" a tre studenti...baschi: era il 26 aprile 1903

🇫🇷 Una conexión que fabricó unos cuantos 🤝 pic.twitter.com/qRp4PmfIx9 — Atlético de Madrid (@Atleti) April 25, 2026

L' Atletico Madrid spera di regalarsi un buona festa di compleanno. Domani i Colchoneros festeggeranno 123 anni. Un club che nonostante "il peso dell'età" non ha mai dato segni di invecchiamento. Nonostante i periodi difficili ha sempre trovato la forza di risollevarsi e tornare a vincere. Ma dietro la fondazione dei biancorossi c'è un particolare veramente curioso.

Era il 26 aprile del 1903. Il calcio spagnolo era ancora agli albori. Un gruppo di tre studenti baschi che studiavano a Madrid decisero di fondare una squadra che riflettesse quella della loro città natale, ovvero l’Athletic Bilbao, fondata nel 1898 e club più antico del calcio spagnolo. Questi studenti crearono una società distaccata dell’Athletic Bilbao per giocare nei campionati universitari locali e in altri tornei locali.

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Questa nuova squadra prese il nome di Athletic de Madrid e la divisa assunse i colori blu e bianchi, gli stessi dell'uniforme dell'Athletic Club. Alcuni giorni dopo si tenne il primo consiglio d'amministrazione della società, che vide l'entrata di alcuni soci dissidenti del Madrid FC, squadra antenata del Real Madrid, mentre la prima partita fu giocata il 2 maggio 1903 tra alcuni soci.

Nel 1910, la squadra, in qualità di succursale dell'Athletic Bilbao, non poté prendere parte all'eliminatoria per decidere quale compagine avrebbe rappresentato Madrid in Coppa poiché i calciatori dovevano rinforzare la squadra di Bilbao. Il 22 gennaio dell'anno successivo, la squadra operò un cambiamento nei colori sociali adottando delle divise bianche a strisce rosse. Questa soluzione fu scelta perché le magliette di quei colori sarebbero state più economiche in quanto si sarebbero potute ricavare dalla foggia dei materassi. E per questo motivo, a tutt'oggi, i tifosi e i giocatori della squadra vengono chiamati colchoneros, ossia materassai.

Ad oggi, l'Atletico Madrid risulta la quarta formazione spagnola per numero di titoli nazionali (26), avendo vinto 11 campionati, 10 Coppe del Re e 5 Supercoppe di lega (2 Supercoppe di Spagna, 2 Coppa Eva Duarte e 1 Coppa Presidente della RFEF). Inoltre, occupa il terzo posto per trofei conseguiti a livello internazionale (8), potendo vantare una Coppa delle Coppe (1961-1962), 3 Europa League (2009-2010, 2011-2012 e 2017-2018), 3 Supercoppe UEFA (2010, 2012 e 2018) e una Coppa Intercontinentale (1974). È quindi, con 34 trofei ufficiali complessivi, il quarto club più titolato di Spagna, dopo Barcellona, Real Madrid e Athletic Bilbao.

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