Sabato ci aspetta una partita molto importante nella Liga, una di quelle che non sono mai banali. Quando si affrontano Atletico Madrid e Athletic Bilbao, infatti, non è solo una gara di campionato che vale tre punti: è una sfida fatta di rivalità, orgoglio e grande storia.

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Due squadre completamente diverse per cultura e filosofia, ma unite da un comune denominatore: la capacità di rendere ogni match spettacolare. In partite così intense e cariche di energia a fare la differenza sono i bomber, cioè quegli attaccanti capaci di decidere la partita nei momenti decisivi.

BILBAO, SPAGNA - FEBBRAIO 29: Gorka Guruzeta dell'Athletic Bilbao Segna il terzo gol della sua squadra durante la semifinale di Copa del Rey nel match tra Athletic Club Bilbao e Atletico de Madrid al San Mames Stadium il 29 Febbraio, 2024 a Bilbao, Spagna. (Photo by Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

Le origini e la cultura dell'Atletico Madrid

L'Atletico Madrid nasce nel, come una costola dell'Athletic Bilbao. Con il tempo, però,. Una realtà completamente diversa e indipendente che ha segnato per lunghi tratti la storia de

La sua identità è molto spesso associata alla grinta, alla sofferenza e alla capacità di non mollare mai. Negli ultimi anni questo processo è stato sviluppato ancor di più grazie all'arrivo di Diego Simeone. Il tecnico argentino ha trasformato la squadra in una formazione compatta, aggressiva e difficilissima da affrontare. Il suo stile, molto spesso legato alle ripartenze, è stato un vero e proprio pericolo costante per le avversarie.

Con l'ex Catania, la squadra ha anche arricchito la sua bacheca, facendo esplodere talenti che hanno segnato la storia del Club. In oltre 14 anni, il Cholo è diventato l'allenatore più longevo e vincente della storia dei colchoneros.

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Le origini e la cultura dell'Atlhetic Bilbao

L'Atlhetic Bilbao nasce nel. La sua particolarità è unica:

Questo rende il club un simbolo di iconicità e identità. Il Bilbao non è solo una squadra, ma una rappresentazione vera e propria della cultura dei Paesi Baschi. Il suo stile di gioco è basato su intensità, tatticismo e orgoglio, caratteristiche che la rendono un'avversaria ostica da affrontare per qualsiasi squadra.

Il progetto del club ha subito continui ribaltamenti: dopo un periodo oscuro, la società ha deciso di affidare la panchina a Valverde. Con l'arrivo dello Spagnolo i piani della dirigenza sono cambiati, arrivando quasi sempre a competere per un posto in Europa e vincendo anche la Coppa del Re.

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Le sfide più spettacolari tra le due squadre

Atletico Madrid- Athletic Bilbao 3-2 (2018):una delle partite più iconiche dell'era Simeone, ricordata come la notte di Diego Godin, "l'eroe infortunato". Il Bilbao passa avanti due volte con una doppietta di Inaki Williams. I Colchoneros rispondono prima con un gran tiro dalla distanza di Thomas Partey e poi un colpo di testa di Rodri. Finale eroico per gli uomini di Simeone che vincono la gara all'ultimo istante grazie al difensore uruguaiano. Athletic Bilbao-Atletico Madrid 2-1 (2021):questa partita fu un duro colpo per la corsa al titolo degli uomini di Simeone. Baschi che passarono in vantaggio grazie a Berenguer. Arriva il pareggio di testa di Savic e verso la conclusione del match, un potente colpo di testa di Inigo Martinez decide la sfida. Athletic Bilbao-Atletico Madrid 2-2 (2017): arriva subito il vantaggio del Madrid con un gol di Kokè, ma il Bilbao riesce a rimontare grazie alle reti di De Marcos e Lekue. Allo scadere della gara arriva la perla di Griezmann che salvò Simeone con un gol pazzesco da fuori area.

Nel corso degli anni,hanno regalato sfide indelebili e molto combattute, ricche di emozioni.

MADRID, SPAGNA - FEBBRAIO 19: Antoine Griezmann dell' Atletico Madrid segna il primo gol della sua squadra durante la partita de LaLiga Santander nel match tra Atletico de Madrid e Athletic Club al Civitas Metropolitano Stadium il 19 Febbraio, 2023 a Madrid, Spagna. (Photo by Florencia Tan Jun/Getty Images)

I Bomber della sfida

Telmo Zarra (23 gol) : Il re assoluto della sfida. Era un centravanti classico, formidabile nel gioco areo (si diceva avesse la miglior testa d'Europa dopo Churchill) e dotato di un grande senso del gol. Un vero rapinatore d'area.

: Il re assoluto della sfida. Era un centravanti classico, formidabile nel gioco areo (si diceva avesse la miglior testa d'Europa dopo Churchill) e dotato di un grande senso del gol. Un vero rapinatore d'area. Piru Gainza (14 gol) :Un'ala sinistra formidabile, dotata di un grande cross, ma anche di una capacità incredibile di segnare. La sua velocità esplosiva lo rendeva un vero e proprio pericolo costante per le difese avversarie. Spalla perfetta di Zarra.

:Un'ala sinistra formidabile, dotata di un grande cross, ma anche di una capacità incredibile di segnare. La sua velocità esplosiva lo rendeva un vero e proprio pericolo costante per le difese avversarie. Spalla perfetta di Zarra. Dani (12 gol): Attaccante rapido e tecnico degli anni '70 e '80. Era un maestro nei calci di rigore e nei movimenti nello stretto. La sua tecnica lo rendeva imprendibile. Grazie alla sua caparbietà era capace di scardinare le difese più fisiche.

Questa è una rivalità che nel tempo è stata segnata anche da enormi attaccanti, capaci di decidere la sfida con prodezze. Ecco il podio

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Ma non solo, anche i Colchoneros hanno avuto bomber che hanno scritto pagine indelebili di questa sfida:

Adrian Escudero (11 gol) : Il miglior marcatore dell'Atletico in questa speciale sfida. Attaccante carismatico e potente degli anni '40 e '50, era famoso per il suo tiro fulmineo e la capacità di farsi trovare sempre pronto al momento giusto.

: Il miglior marcatore dell'Atletico in questa speciale sfida. Attaccante carismatico e potente degli anni '40 e '50, era famoso per il suo tiro fulmineo e la capacità di farsi trovare sempre pronto al momento giusto. Antoine Griezmann (9 gol) : Il bomber moderno. Giocatore di una classe unica abbinata ad un'ottima fase realizzativa. La sua tecnica lo ha reso uno dei miglior giocatori della storia dell'Atletico Madrid. Con Simeone il suo livello è aumentato ancor di più, diventando un simbolo anche per la Nazionale Francese.

: Il bomber moderno. Giocatore di una classe unica abbinata ad un'ottima fase realizzativa. La sua tecnica lo ha reso uno dei miglior giocatori della storia dell'Atletico Madrid. Con Simeone il suo livello è aumentato ancor di più, diventando un simbolo anche per la Nazionale Francese. Fernando Torres (9 gol): "El Nino" ha sempre avuto un rapporto speciale con questa sfida. L'attaccante spagnolo è noto per la sua strapotenza fisica e il suo saper attaccare la profondità come pochi. Idolo dei tifosi dell'Atletico (e non solo) ha lasciato un segno indelebile nel campionato spagnolo.

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Atletico Madrid- Athletic Bilbao: non sarà mai una partita come le altre

La partita tra Athletic Bilbao e Atletico MadridSarà sempre una sfide che raccoglie mille emozioni, storie, rivalità, intrecci di mercato. Due modi opposti di vivere questo sport, ma con la stessa intensità e la stessa mentalità, pronti a scontrarsi e darsi battaglia sul rettangolo verde.

Gare come queste sono spesso dettate dall'equilibrio, combattute fino all'ultimo respiro. Ed è proprio in questi momenti che emergono i grandi giocatori, quelli capaci di decidere la gara con una giocata, con un guizzo, capaci di prendersi le responsabilità e cambiare il destino di un'inter stagione.

Per questo motivo gli occhi saranno puntati specialmente sui bomber: perché nella storia, loro più di chiunque altro, hanno lasciato il segno. Anche sabato potrebbe bastare un singolo episodio, una giocata fuori dalle righe, per decidere tutto e aggiungere un nuovo capitolo a questa rivalità.

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