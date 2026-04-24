Momento cruciale nella stagione dell'Arsenal, che in questo rush finale si gioca tutto tra Premier League e semifinali di Champions League. Alla vigilia di Arsenal-Newcastle, Mikel Arteta - tecnico dei gunners - ha lanciato un messaggio di fiducia ai suoi calciatori, con l'obiettivo di creare un ambiente positivo.

LONDRA, INGHILTERRA - 11 APRILE: Mikel Arteta, allenatore dell'Arsenal, reagisce durante la partita di Premier League tra Arsenal e Bournemouth all'Emirates Stadium l'11 aprile 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Shaun Botterill/Getty Images)

Vuoi vedere eventi sportivi e calcistici in streaming gratis su Bet365? Clicca qui

Arteta: "Ho fiducia nei miei giocatori"

Caricamento post Instagram...

Momento difficilissimo quello che sta vivendo l'Arsenal di Arteta. I gunners sono stati eliminati dalladal, hanno perso la finale dicontro il Manchester City , e sono stati rimontati in campionato sempre dalla squadra di. Adesso mancano 5 gare di campionato e la semifinale di Champions League, e. In casa Arsenal la vittoria di un titolo manca da 6 anni, e la Premier League da 22. Perderla anche quest'anno, dopo averla dominata per tre quarti di stagione, sarebbe letale.Il mister lo sa, e ha provato a caricare i suoi in vista di questo finale di stagione rovente. "Mancano cinque partite. Sabato è la prima e daremo il massimo.". Ha poi proseguito: "Ho fiducia nei miei giocatori e nei nostri tifosi per raggiungere ciò che vogliamo". Per il tecnico l'aggancio in classifica del Manchester City è la motivazione perfetta per i calciatori. ". Non dobbiamo fare molto per motivare questo gruppo. Faremo qualcosa di diverso in ogni partita per guidarli e ispirarli".

Clicca sull'immagine qui sotto per scoprire tutto il palinsesto live di Bet365

Live Streaming

Newcastle e Atletico Madrid

I prossimi impegni appunto, saranno fondamentali. L'Arsenal adesso è secondo in classifica, appaiato col Manchester City che però ha una differenza reti maggiore. La sfida col maestro e ormai rivale Guardiola sta diventando un vero e proprio incubo per il tecnico dei gunners. La gara col Newcastle, già complicata di suo, lo sarà ancor di più per ovvi motivi. E il tecnico deve pensare anche alla gara di Champions. Infatti la squadra dovrà partire per, dove troveranno unche punta tutto sulla coppa dalle grandi orecchie. I londinesi hanno dominato anche la, e non hanno intenzione di mollare su nessun fronte.

Vuoi vedere eventi sportivi e calcistici in streaming gratis su Bet365? Clicca qui