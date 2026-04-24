Michel Arteta si prepara ad un finale di stagione incandescente. L'Arsenal si giocherà tutto nelle prossime (almeno) sei gare. Dal trionfo al tonfo, la linea è sottilissima.

Francesco Di Chio
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Momento cruciale nella stagione dell'Arsenal, che in questo rush finale si gioca tutto tra Premier League e semifinali di Champions League. Alla vigilia di Arsenal-Newcastle, Mikel Arteta - tecnico dei gunners - ha lanciato un messaggio di fiducia ai suoi calciatori, con l'obiettivo di creare un ambiente positivo.

Mikel Arteta, allenatore dell'Arsenal - Ph Getty Images

Arsenal v Bournemouth - Premier League
LONDRA, INGHILTERRA - 11 APRILE: Mikel Arteta, allenatore dell'Arsenal, reagisce durante la partita di Premier League tra Arsenal e Bournemouth all'Emirates Stadium l'11 aprile 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Shaun Botterill/Getty Images)

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Arteta: "Ho fiducia nei miei giocatori"

Momento difficilissimo quello che sta vivendo l'Arsenal di Arteta. I gunners sono stati eliminati dalla FA Cup dal Southampton, hanno perso la finale di Coppa di Lega contro il Manchester City, e sono stati rimontati in campionato sempre dalla squadra di Guardiola. Adesso mancano 5 gare di campionato e la semifinale di Champions League, e Arteta sa che lui e i suoi si giocano il tutto per tutto. In casa Arsenal la vittoria di un titolo manca da 6 anni, e la Premier League da 22. Perderla anche quest'anno, dopo averla dominata per tre quarti di stagione, sarebbe letale.
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Il mister lo sa, e ha provato a caricare i suoi in vista di questo finale di stagione rovente. "Mancano cinque partite. Sabato è la prima e daremo il massimo. Dobbiamo vincere domani e saremo un passo più vicini". Ha poi proseguito: "Ho fiducia nei miei giocatori e nei nostri tifosi per raggiungere ciò che vogliamo". Per il tecnico l'aggancio in classifica del Manchester City è la motivazione perfetta per i calciatori. "Abbiamo tutto da guadagnare dalla nostra posizione attuale. Non dobbiamo fare molto per motivare questo gruppo. Faremo qualcosa di diverso in ogni partita per guidarli e ispirarli".

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Newcastle e Atletico Madrid

I prossimi impegni appunto, saranno fondamentali. L'Arsenal adesso è secondo in classifica, appaiato col Manchester City che però ha una differenza reti maggiore. La sfida col maestro e ormai rivale Guardiola sta diventando un vero e proprio incubo per il tecnico dei gunners. La gara col Newcastle, già complicata di suo, lo sarà ancor di più per ovvi motivi. E il tecnico deve pensare anche alla gara di Champions. Infatti la squadra dovrà partire per Madrid, dove troveranno un Atletico che punta tutto sulla coppa dalle grandi orecchie. I londinesi hanno dominato anche la League Phase, e non hanno intenzione di mollare su nessun fronte. La stagione si dirige verso la fine, che comunque andrà avrà un epilogo incredibile per i gunners, nel bene o nel male.

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