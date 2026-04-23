L'Arsenal di Mikel Arteta pensa a rinforzare la fascia destra, si segue con interesse il nome di Ivan Fresneda dello Sporting Lisbona
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L’Arsenal torna a muoversi sul mercato e mette nuovamente nel mirino Iván Fresneda. Il terzino spagnolo, già seguito in passato dal club londinese, è tornato a essere un profilo concreto per la fascia destra in vista della prossima stagione. E, mentre la testa dei giocatori è concentrata sul rush finale con il Manchester City in Premier League e sulla semifinale di Champions League contro l’Atlético, la dirigenza dei Gunners inizia già a programmare il futuro e a valutare i primi rinforzi in chiave calciomercato.
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L'Arsenal su Fresneda
Secondo quanto riportato dal The Sun, il club di Mikel Arteta starebbe valutando diversi profili per rinforzare il reparto difensivo e avrebbe iniziato a seguire con grande interesse Ivan Fresneda, terzino spagnolo dello Sporting Lisbona. Il suo nome era già stato accostato ai Gunners nel 2023, prima del trasferimento nella capitale portoghese, tuttavia l’interesse per l’ex Real Valladolid non si è mai completamente spento.
Sempre secondo la testata sopracitata, nel suo attuale contratto Fresneda avrebbe una clausola rescissoria fissata a 69 milioni di sterline (circa 80 milioni di euro). Nonostante ciò, si pensa che il giocatore possa essere ceduto anche per una cifra inferiore rispetto alla clausola.
Tra i nomi monitorati dall'Arsenal per rinforzare la fascia destra ci sarebbero anche quelli di Tino Livramento del Newcastle e Oscar Mingueza del Celta Vigo, ma al momento Ivan Fresneda sembra essere l’opzione più concreta per i piani del club del nord di Londra.
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La situazione contrattuale del terzino
La dirigenza dei Gunners non ha ancora preso una decisione definitiva, ma quello di Fresneda resta un nome concreto nella lista di Arteta per rafforzare le corsie esterne, soprattutto alla luce di una situazione contrattuale che potrebbe agevolare l’operazione.
Il contratto del classe 2004, cresciuto nel vivaio del Real Madrid, scadrà infatti tra due anni e questo potrebbe spingere lo Sporting Lisbona a prendere in considerazione una cessione. Si aprirebbe così uno spiraglio interessante in sede di trattativa, con il club londinese che potrebbe sfruttare la situazione a suo vantaggio. Resta, dunque, da capire se il forte interesse dei Gunners potrà finalmente trasformarsi in un’operazione concreta, per portare a casa quel famoso terzino adocchiato nel lontano 2023.
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