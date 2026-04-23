L’Arsenal torna a muoversi sul mercato e mette nuovamente nel mirino Iván Fresneda. Il terzino spagnolo, già seguito in passato dal club londinese, è tornato a essere un profilo concreto per la fascia destra in vista della prossima stagione. E, mentre la testa dei giocatori è concentrata sul rush finale con il Manchester City in Premier League e sulla semifinale di Champions League contro l’Atlético, la dirigenza dei Gunners inizia già a programmare il futuro e a valutare i primi rinforzi in chiave calciomercato.