Il destino della Premier League è decisamente in bilico tra due squadre: l'Arsenal di Arteta e il Manchester City di Guardiola. Il City, infatti, è clamorosamente riuscito ad agguantare i rivali e ora le due squadre sono in parità. Ma cosa succede nel caso in cui le due formazioni chiudano il campionato in parità?

Mikel Arteta, allenatore dell'Arsenal - Ph Getty Images

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Arsenal-Manchester City: il duello tra giganti

Un duello tra due superpotenze. Si può definire così questa stagione del campionato inglese. I Gunners hanno condotto in testa per larghi tratti, ma il City non ha mai mollato. Poi è arrivata la sliding doors: il crollo casalingo dell'Arsenal contro il Bournemouth. Nella scorsa giornata, invece, lo scontro diretto ha visto trionfare i Citizens grazie ad Haaland e Cherki. E, vincendo ieri sera con il Burnley, la squadra di Guardiola si è trovata finalmente a pari punti, 70, con gli avversari mentre deve ancora recuperare una partita con il Crystal Palace. Alla fine del campionato mancano appena quattro giornate e tutto può succedere. City e Arsenal potrebbero persino concludere a pari punti. Ma cosa succede in quel caso? Come di decide chi si aggiudica il titolo?

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Cosa succede in caso arrivino alla fine a pari punti?

Il regolamento della Premier League prevede, in una situazione di questo genere, in cui due o più squadre arrivino prime con gli stessi punti, che si decida il vincitore in base al criterio della. Non verranno presi in considerazione gli scontri diretti, favorevoli ai Citizens, e nemmeno un eventuale spareggio, scenario invece previsto dalla nostra Serie A.

Per quanto riguarda la differenza reti, in questo momento, le due squadre sono praticamente in parità: tutte e due sono a +37. I londinesi, finora, hanno segnato 66 gol e ne hanno subiti 26, mentre Haaland e compagni hanno messo a segno lo stesso numero di gol, ma hanno subito tre gol in più.

Erling Haaland's goal which moved @ManCity top of the table 👏 📊 pic.twitter.com/1nqHG8A8or — Premier League (@premierleague) April 22, 2026

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