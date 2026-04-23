Il Manchester City conquista una vittoria pesantissima in trasferta contro il Burnley, imponendosi di misura in una gara combattuta e ricca di tensione. A decidere l’incontro è stato ancora una volta Erling Haaland, protagonista con il gol che ha permesso ai Citizens di operare il sorpasso in vetta ai danni dell’Arsenal guidato da Mikel Arteta. Un successo che pesa doppio: da una parte rilancia con forza le ambizioni titolo della squadra di Guardiola, dall’altra sancisce aritmeticamente la retrocessione del Burnley in Championship. Al termine del match, Haaland ha mantenuto il consueto profilo pragmatico, sottolineando ai microfoni come l’obiettivo resti vincere senza farsi condizionare dai numeri, pur riconoscendo l’importanza di una prestazione solida in un momento chiave della stagione.

MANCHESTER, INGHILTERRA - 14 SETTEMBRE: Erling Haaland del Manchester City festeggia il secondo gol della sua squadra durante la partita di Premier League tra Manchester City e Manchester United all'Etihad Stadium il 14 settembre 2025 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Michael Regan/Getty Images)

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Le dichiarazioni di Haaland a fine partita

"Abbiamo avuto tante occasioni, ma sono felice. Abbiamo vinto e questo è ciò che conta. Tutto il resto non importa: bisogna solo vincere".

IL NORVEGESE SULL'OBIETTIVO - "Non pensare ai gol, pensare a vincere. Questo è lo stato mentale che serve ora".

Con queste parole il bomber del Manchester City manda un segnale netto in un momento decisivo della stagione: con la squadra di Guardiola pienamente in lotta per il titolo, l’obiettivo resta fare bottino pieno, senza distrazioni. Tuttavia, la differenza reti potrebbe rivelarsi decisiva in caso di arrivo a pari punti al momento perfettamente in equilibrio con quella dell’Arsenal. Qualora la parità persistesse, entrerebbe in gioco il numero di gol segnati: sotto questo aspetto, i Citizens possono contare su un leggero vantaggio, avendo realizzato finora tre reti in più rispetto ai Gunners.

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Le statistiche incredibili dell'attacante

sta vivendo un’altra stagione straordinaria con ilconfermandosi un riferimento assoluto in attacco: oltre 20 gol inuna media realizzativa altissima e un impatto costante nelle partite decisive. Numeri che evidenziano non solo la sua continuità sotto porta, ma anche la centralità nel gioco della squadra di, rendendolo ancora una volta uno dei protagonisti assoluti della corsa al titolo.

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