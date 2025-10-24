Dieta, fitness, luce rossa e bagno nel ghiaccio. I segreti dei numeri pazzeschi dell'attaccante del Manchester City che a soli 25 anni sta battendo ogni record

Mattia Celio Redattore 24 ottobre 2025 (modifica il 24 ottobre 2025 | 14:02)

294 reti in 357 partite con i club. 51 reti in 46 presenze con la sua Norvegia. Escludendo le altre numerose marcature nelle categorie giovanili. Sono i numeri mostruosi di Erling Haalandche, a soli 25 anni, sta distruggendo record su record. Dai primi passi mossi con il Bryne nel 2015, nel giro di pochi anni il classe 2000 è già diventato uno dei più forti del mondo. Ma cosa c'è dietro a questo mostruoso rendimento? Lo spiega lo stesso Haaland.

Erling Haaland, dieta e fitness: il segreto delle sue prestazioni spaventose — Da perfetto sconosciuto a fenomeno nel giro di tre anni. Numeri mostruosi. Trofei. E ancora una carriera tutta da scrivere. Quella che sta facendo Erling Haaland è qualcosa di semplicemente straordinario. Frutto di allenamento, duro lavoro ma soprattutto dieta e fitness a pieno ritmo. E' lo stesso Haaland a parlare la sua preparazione atletica. La superstar norvegese ha lanciato il suo canale YouTube ufficiale giovedì e ha già attirato oltre 40.000 iscritti, con il suo primo video intitolato "Day in the life of a pro footballer". (Un giorno nella vita di un calciatore professionista)

Come racconta il numero 9 del Manchester City, la sua giornata inizia sempre con un caffè al quale aggiunge "un po' di sciroppo d'acero per "proteggere la caffeina, i grassi e lo zucchero". Quando si tratta di colazione, inoltre, Haaland mantiene le cose piuttosto semplici con delle uova e del lievito madre fresco. Dopo il caffè, il norvegese decide di immergersi nella natura. Come infatti dice nel video: "Dovresti iniziare presto con la luce del giorno e l'aria fresca. L'ideale sarebbe uscire per una piccola passeggiata, penso che sia una cosa davvero benefica da fare".

Dopo la colazione e la passeggiata. è tempo di fitness con il suo fisioterapista Mario Pafundi. Visto quanto stretching Haaland fa durante queste sessioni, non c'è da stupirsi che il norvegese salti più in alto che può in vista di un cross: "Ho una buona flessibilità naturale all'inguine e ai fianchi che per me è così importante da mantenere perché in quale altro modo si possono segnare questi gol". Lo stesso Pafundi ne è rimasto impressionato: "La sua flessibilità aggiunta alla sua potenza è la combinazione perfetta per un atleta, è incredibile".

Fase 3: la luce rossa e...barbecue — Dopo la sessione con Pafundi, Haaland si sottopone a un trattamento con luce rossa, che utilizza raggi infrarossi che penetrano in profondità nelle articolazioni e nel tessuto muscolare per favorire il recupero: "Dal sole non si ottiene abbastanza luce rossa - ha detto il 25 enne - Quando il sole non c'è lo uso per avere la luce rossa sulla mia schiena e sul mio corpo".

Come mostra il video, dopo la luce rossa, l'attaccante parte per la Greenoaks Farm nel Cheshire per comprare bistecche, latte crudo e un po' di miele mentre si reca all'allenamento. Una volta tornato a casa, prepara le bistecche di tomahawk per il barbecue. Ma prima di iniziare a cucinare, il norvegese si gode un bagno di ghiaccio e una sessione di sauna: "Cerco di fare entrambe le cose quasi ogni giorno e almeno cinque volte a settimana". Non si può dire dunque che Haaland non abbia giornate movimentate e i risultati in campo ne danno piena conferma.

Haaland tornerà in campo con il Manchester City domenica contro l'Aston Villa. Una nuova occasione per ingigantire i suoi numeri già mostruosi e dare prova ancora una volta di come la sua dieta possa dare effetti pazzeschi sia per lui che per i Citizens.