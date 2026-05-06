"Questione risolta": così Alvaro Carreras ha messo un punto sulle voci di una presunta lite avvenuta tra lui e Rudiger.
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Alvaro Carreras ha voluto affrontare di petto le voci secondo le quali il calciatore sarebbe stato coinvolto in una lite col compagno di squadra Rudiger. Il difensore ex Benfica ha pubblicato un messaggio sui suoi social per dire la sua sull'accaduto.
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Carreras-Rudiger, tutto finitoStando a quanto riportato da Onda Cerro, nella settimana tra la partita contro l'Alaves e quella contro il Real Betis, nello spogliatoio del Real Madrid ci sarebbe stata una lite tra due compagni di squadra. I calciatori coinvolti sarebbero Rudiger e Carreras, con il primo che avrebbe tirato uno schiaffo al secondo. Ma Alvaro Carreras ha deciso di fare chiarezza circa l'accaduto, viste le voci che parlano di uno spogliatoio rotto e di continue tensioni tra i calciatori dei Blancos.
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Ha voluto mettere in chiaro poi anche quanto si senta coinvolto nella causa Real Madrid, sentendo il Bernabeu casa sua vista la giovane età in cui è stato acquistato dai Blancos. "Da quando sono tornato, ho sempre lavorato con la massima professionalità, rispetto e dedizione. Ho lottato duramente per realizzare il mio sogno di tornare a casa". Alla fine lo spagnolo ha voluto chiarire l'episodio con Rudiger, per mettere fine alle polemiche. "Per quanto riguarda l'incidente con un compagno di squadra, si è trattato di una questione minore e isolata, già risolta. Il mio rapporto con tutta la squadra è eccellente. Hala Madrid!".
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