Alvaro Carreras ha voluto affrontare di petto le voci secondo le quali il calciatore sarebbe stato coinvolto in una lite col compagno di squadra Rudiger. Il difensore ex Benfica ha pubblicato un messaggio sui suoi social per dire la sua sull'accaduto.

MONACO DI BAVIERA, GERMANIA – 14 APRILE: Alvaro Carreras del Real Madrid reagisce durante una sessione di allenamento del Real Madrid in vista della partita di ritorno dei quarti di finale della UEFA Champions League 2025/26 presso la Football Arena Munich il 14 aprile 2026 a Munich, Germania. (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

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Carreras-Rudiger, tutto finito

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egli ultimi giorni sono emerse certe insinuazioni e commenti sul mio conto che non corrispondono alla realtà

". Ha poi continuato: "Il mio impegno nei confronti di questo club e degli allenatori che ho avuto è stato assoluto fin dal primo giorno e continuerà ad esserlo".

Stando a quanto riportato da Onda Cerro, nella settimana tra la partita contro l'e quella contro il, nello spogliatoio del Real Madrid ci sarebbe stata una lite tra due compagni di squadra. I calciatori coinvolti sarebbero Rudiger e Carreras,. Ma Alvaro Carreras ha deciso di fare chiarezza circa l'accaduto, viste le voci che parlano di uno spogliatoio rotto e di continue tensioni tra i calciatori dei Blancos.L'ex calciatore del Benfica ha deciso di farlo con un messaggio lanciato sui suoi canali social. Il difensore ha innanzitutto messo in chiaro quanto le voci non siano ciò che è accaduto davvero. "N

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Ha voluto mettere in chiaro poi anche quanto si senta coinvolto nella causa Real Madrid, sentendo il Bernabeu casa sua vista la giovane età in cui è stato acquistato dai Blancos. "Da quando sono tornato, ho sempre lavorato con la massima professionalità, rispetto e dedizione. Ho lottato duramente per realizzare il mio sogno di tornare a casa". Alla fine lo spagnolo ha voluto chiarire l'episodio con Rudiger, per mettere fine alle polemiche. "Per quanto riguarda l'incidente con un compagno di squadra, si è trattato di una questione minore e isolata, già risolta. Il mio rapporto con tutta la squadra è eccellente. Hala Madrid!".

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