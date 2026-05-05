Il Real Madrid sta attraversando una delle sue ore più buie. Una (seconda) stagione da 0 titoli, 2 allenatori bruciati e tanto caos attorno ad una delle società più organizzate del mondo. L'eliminazione dalla Champions League ai quarti di finale ha lasciato tutti con l'amaro in bocca, considerando che la Copa del Rey è stata gettata contro l'Albacete (seconda divisione) e la Liga era già un miraggio difficile. Ora, il campionato spagnolo è diventato impossibile (-11 dal Barça) e tra le polemiche su Mbappé, Vini Jr e Bellingham, ci si prepara ad affrontare un Clasico da brividi. Nelle ultime ore, ha preso piede una nuova notizia shock sullo spogliatoio di Alvaro Arbeloa. Ad essere coinvolti nel turbinio caotico blancos, ci sarebbero i difensori Antonio Rüdiger e Alvaro Carreras, protagonisti di una rissa.

MONACO DI BAVIERA, GERMANIA - 15 APRILE: Antonio Ruediger del Real Madrid viene contrastato da Michael Olise del Bayern Monaco durante la partita di ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League 2025/26 tra FC Bayern Monaco e Real Madrid CF alla Football Arena di Monaco il 15 aprile 2026 a Monaco di Baviera, Germania. (Foto di Adam Pretty/Getty Images)

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L'alterco fra Antonio Rüdiger e Alvaro Carerras

Secondo quanto riportato da Miguel Serrano nel programma "Radioestadio Noche" su, l'episodio sarebbe avvenuto due settimane fa. Nel centro sportivo di Valdebebas ha preso piede un litigio fra il centrale e il terzino. Questo accenno di polemica ha poi continuato sui binari della violenza, con Rüdiger che avrebbel'ex Benfica.

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Nonostante l'avvenimento non sia un episodio isolato, la situazione non è degenerato in qualcosa di più grave. Tuttavia, l'attrito fra i due deriverebbe dalle diverse visioni del calcio e da un divario generazionale che impedirebbe la comprensione reciproca fra i due calciatori. Alvaro Carreras non gioca titolare da questo episodio in allenamento, accaduto fra Alaves e Betis Siviglia. Il carattere forte e l'intensità agonistica di Antonio Rüdiger hanno favorito uno scontro perfettamente in linea con le ultime settimane del Real Madrid. Tuttavia, il giornalista Mario Cortegana ha riportato come il centrale tedesco si sia scusato con la squadra e abbia organizzato un pranzo con le rispettive famiglie lo scorso venerdì.

🚨 BREAKING: Antonio Rüdiger was involved in a HEATED ARGUMENT with a FIRST TEAM PLAYER in the dressing room in APRIL.



The player later apologized and invited his teammates and their families to lunch this past Friday. @MarioCortegana @GuillermoRai_ pic.twitter.com/H2yh9XNMXP — Madrid Xtra (@MadridXtra) May 5, 2026

Adesso Florentino Perez dovrà cercare un allenatore capace di rimettere in ordine lo spogliatoio prima della tattica. Non è un caso che la prima scelta del presidente madrileno stia ricadendo proprio su quel José Mourinho capace di battere il leggendario Barcellona di Pep Guardiola.

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