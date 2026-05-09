Tra le partite che si giocheranno domani spicca, in maniera particolare, il Clásico che metterà di fronte il Barcellona ed il Real Madrid. Le due grandi rivali, infatti, si sfideranno in occasione della giornata numero 35 della Liga Spagnola. L'incontro avrà inizio alle ore 21:00 e si disputerà nella meravigliosa cornice del Camp Nou. Nel girone d'andata, le due squadre si sono affrontate a fine ottobre ed il Real ha vinto 2-1 grazie ai gol di Kylian Mbappé e Jude Bellingham. A gennaio, invece, Blancos e Blaugrana hanno giocato la finale della Supercoppa Spagnola ed i catalani hanno avuto la meglio vincendo 3-2 grazie alla doppietta di Raphinha ed il gol di Robert Lewandowski.

Scopri come vedere tantissimi eventi in streaming gratis su Bet 365, clicca qui

Caricamento post Instagram...

Barcellona-Real Madrid, dove vedere il Clásico

Domani sera i padroni di casa hanno la possibilità di riconfermarsidavanti al proprio pubblico e farlo battendo i grandi rivali varrebbe ancor di più. La squadra ospite, dal canto suo, vuole portare a casa i tre punti in modo tale da rimandare la festa dei catalani. Il Clásico tra Barcellona e Real Madrid si potrà vedere in diretta televisiva e streaming su DAZN. Tra l'altro, grazie ad untra la piattaforma che detiene i diritti della Liga e Mediaset, il match sarà visibile anche in chiaro su Rete 4.

Clicca qui per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da Bet365

Streaming Live Gratis

Come arrivano i due club alla grande sfida

Il Barcellona ha come allenatore il tedescoe, attualmente, occupa la prima posizione nella classifica del campionato spagnolo conpunti. Oltre alla Supercoppa vinta nel mese di gennaio proprio contro il Real, la squadra catalana si sta avvicinando anche altitolo di Campione di Spagna. Sia inche in, rispettivamente in semifinale ed ai quarti di finale, il Barça è stato eliminato dall'. Nelle ultime cinque giornate di campionato, i catalani hanno vinto altrettanti match battendo Atlético (1-2),(4-1),(1-0),(0-2) ed(1-2).

Jeddah, Arabia Saudita - 11 gennaio 2026: Lamine Yamal del Barcelona discute con Dean Huijsen del Real Madrid durante la finale di Supercoppa Spagnola tra Barcelona e Real Madrid al King Abdullah Sports City Hall Stadium. (Foto di Yasser Bakhsh/Getty Images)

Il Real Madrid, invece, ha iniziato la stagione con Xabi Alonso in panchina ed uscendo dal Mondiale per Club in semifinale per mano del Paris Saint-Germain. Dopo la sconfitta in finale di Supercoppa, il club ha annunciato l'addio dell'ex centrocampista dalla panchina per poi affidare la squadra ad Alvaro Arbeloa. Quest'ultimo ha esordito perdendo il match valevole per gli ottavi di finale della Copa del Rey contro l'Albacete. In Champions, invece, i Blancos sono arrivati a quarti di finale, turno in cui il Bayern Monaco li ha eliminati.

Attualmente, la squadra della capitale spagnola si trova al secondo posto della Liga con 77 punti, quindi undici in meno rispetto ai catalani. Dopo la sconfitta per 2-1 in casa del Mallorca, il Real Madrid ha ottenuto due pareggi per 1-1 contro Girona e Betis Siviglia ed altrettante vittorie battendo prima il Deportivo Alavés (2-1) e 0-2 l'Espanyol nel turno precedente della massima divisione nazionale.

Probabili formazioni

Per i padroni di casa, l'unico che non scenderà in campo è Lamine Yamal, il quale ha finito in anticipo la stagione e tornerà in campo direttamente per il Mondiale. Tanti assenti, invece, per il Real, che non avrà a disposizione Valverde e Tchouameni dopo quanto accaduto negli ultimi giorni e non ci saranno neanche Militão, Mendy, Ceballos, Rodrygo, Arda Güler e Carvajal.

BARCELLONA (4-2-3-1): J. García; E. García, Cubarsí, G. Martín, J. Cancelo; Gavi, Pedri; Rashford, Dani Olmo, F. López; Lewandowski. Allenatore: Flick

REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, F. García; Pitarch, Camavinga; B. Díaz, Bellingham, Vinicius; G. García. Allenatore: Arbeloa

Guarda tutto il calcio nazionale e internazionale in streaming gratis su Bet365