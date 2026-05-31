Un'altra notte di festa per i tifosi rouge-et-bleu con la seconda Champions League vinta a distanza di un solo anno dalla prima. Luis Enrique trascina nuovamente il suo Paris Saint-Germain sul tetto d'Europa, stavolta ai rigori contro un coriaceo Arsenal che si è dovuto arrendere agli errori dal dischetto di Eze e Gabriel. Ma la curiosità intorno al PSG riguarda l'ex-gioiellino della cantera blaugrana, Dro Fernandez; il quale si vede il palmares pieno di trofei prestigiosi, senza però aver inciso particolarmente.

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Dro Fernandez campione con solo tre minuti in Champions con il PSG

Quasi come in una fuga d'amore, Dro Fernandezper approdare alla corte del PSG di Luis Enrique, nella sessione del mercato invernale. Un trasferimento che aveva attirato la delusione anche del patron blaugrana, Joan Laporta, che si è poi scagliato contro l'agente del prodotto del vivaio. Nelle casse del club catalano, i parigini versanoper assicurarsi le prestazioni del classe 2008.

Un'avventura che per Dro arriva ad un anno dal suo primo trofeo, ma con le giovanili del Barcellona. In maglia blaugrana, infatti, vince la Youth League da protagonista con due gol in sette presenze. Dal capoluogo della Catalogna alla capitale della Francia, Dro Fernandez si assicura anche una vittoria prestigiosa con il PSG ma più come comparsa. Con i rouge-et-bleu che vincono ai rigori la loro seconda Champions League, il trequartista nativo di Nigrán mette in bacheca uno dei trofei più ambiti da ogni calciatore con appena tre minuti giocati con i parigini. Per l'esattezza, nella gara di ritorno degli spareggi contro il Monaco.

Ma, essendo arrivato a Parigi solo a gennaio, Dro Fernandez non ha solo vestito la maglia del PSG in questa edizione della Champions League. Nella competizione targata UEFA, il galiziano ha fatto il suo esordio a 17 anni con la maglia del Barcellona: una sola presenza (59 minuti giocati) con un assist nel 6 a 1 contro l'Olympiacos durante la fase a gironi.

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Non solo PSG: ha vinto anche la Liga con il Barcellona?

La Champions League, però, non è l'unico trofeo che ha messo in bacheca il fantasista spagnolo. Infatti, con il PSG, Dro Fernandez, dove ha anche segnato una rete in 12 presenze. Dunque, il 18enne è anche campione di Francia...

Dro, avendo giocando la prima metà di stagione con la maglia blaugrana, ha totalizzato quattro presenze in Liga. Il campionato iberico è stato vinto dal Barcellona di Hansi Flick, che avrebbe fatto a meno di privarsi di un gioiello come lui. Insomma, in appena due anni da giocatore professionista, Dro Fernandez ha già conquistato tre titoli maggiori. E nonostante con un ruolo marginale, il fantasista 18enne ha comunque fatto vedere le sue qualità.

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