Il neopromosso Monza si sta preparando alla prossima Serie A agli ordini di Ivan Juric, arrivato ad inizio mese.
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Arriva la prima sconfitta per il Monza in questa preparazione di campionato. La squadra di Juric perde in casa contro l'Aris Salonicco che rifila tre gol ai brianzoli.
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Il Monza perde in casa contro il Salonicco, Carboni: "Sono stati più bravi di noi"3-1, in casa, una brutta partita e segnali non buoni per Ivan Juric. La neopromossa Monza perde in casa la terza amichevole della sua preparazione in vista della prossima stagione. Le prime due gare, contro Pro Vercelli e Galatasary, avevano visto i brianzoli uscirne vincitori e convincenti. Al Centro Sportivo Silvio e Luigi Berlusconi-Monzello. oggi, arrivano i greci del Salonicco e vincono facilmente contro una squadra impreparata. La squadra ospite indirizza subito la gara con due gol nel primo tempo: al 6° minuto con Kadewere e al 33° con firma di Racic. Nel finale, all'84° del secondo tempo, chiude la pratica Dele-Bashiru. E pochi minuti dopo arriva anche il gol della bandiera che porta la firma di Colpani.
Dopo la fine del match il difensore Andrea Carboni ha commentato e analizzato la gara persa: "Oggi rispetto alle amichevoli precedenti abbiamo commesso più errori, la preparazione è molto impegnativa e il mister ci richiede tanto dal punto di vista fisico. Ogni allenatore ha le proprie richieste e Juric predilige il gioco uomo contro uomo. Farlo nel modo giusto è molto complicato e gli avversari, oggi, sono stati più bravi".
Carboni ha parlato anche dell'imminente ritorno in Serie A e del nuovo Monza che sta nascendo: "Con i nuovi acquisti ci stiamo trovando bene. Tanti sono giovani e stiamo cercando di aiutarli ad inserirsi ma sono sicuro che ci daranno una grande mano. Il campionato è ormai alle porte: questi sono test reali, che servono, ci aiutano a prepararci bene. Anche le sconfitte come quella di oggi servono per essere pronti per la Serie A. Per noi sarà fondamentale partire bene da subito: le partite da agosto fino ad ottobre, spesso sono quelle più importanti".
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