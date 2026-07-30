Per Deulofeu si avvicina sempre più il rientro in campo. Lo spagnolo ha finalmente recuperato dal suo infortunio e ha confessato, a Ssky Sport, di essere pronto per tornare a giocare.

Per Deulofeu si avvicina il rientro?

L'ultima immagine di Gerard Deulofeu su un campo di calcio risale al. Quando, durante una partita fra Sampdoria , fu costretto ad uscire dal campo a causa dell'ennesimoche subiva. Uscì in barella, tra le lacrime. La diagnosi fu infausta: serve un intervento chirurgico e una lunga fase di riabilitazione. L'ex, infatti, ha sofferto a lungo di vari problemi al ginocchio destro: una, un'infiammazione al ginocchio e diversi altri fastidi tra 2022 e 2023. Dal 22 gennaio 2023, però, non torna più in campo. Anche dopo l'operazione i problemi proseguono: questa volta si tratta di una brutta infezione alla cartilagine. Nelle scorse stagioni non ha fatto una sola presenza pur rimanendo un giocatore dell' Udinese fino al gennaio del 2025: quando arriva la rescissione consensuale del contratto.

Alla fine della scorsa stagione, però, è tornato ad allenarsi, sempre con lo staff dei friulani. Adesso è pronto a tornare, come ha raccontato a Sky Sport. Racconta dell'ultimo periodo: "Sono contento, era da tanto che volevo tutto questo: Il campo, l’erba, essere con i ragazzi. L'ho perso per tre anni". Poi aggiunge: "Occhio, perchè sono vicino a tornare. Ho sofferto tanto in questi tre anni. Ho pensato di smettere, ma mi è durato un minuto questo pensiero". Sulle possibilità di rientrare fra i ranghi dell'Udinese, invece, è più cauto: "Sono riuscito a scendere in campo e reagisco bene agli allenamenti con la palla. So di poter avere delle possibilità". Infine racconta di una promessa che si è fatto, da mantenere nel caso firmasse un nuovo contratto: "Se dovessi firmare un nuovo contratto? Berrò un vino di qualità".