Il Venezia, neopromosso in Serie A, sta lavorando molto sul mercato. L'obiettivo è quello di creare una rosa che possa arrivare alla salvezza. In questo momento, in particolare, si lavora per un difensore centrale: e il nome caldo è quello di una vecchia conoscenza del campionato, Juan Jesus. Lo rende noto il quotidiano Il Gazzettino.

There are some free agents eager to remain in Serie A for new clubs, as Lecce have made an offer to ex-Lazio defender Elseid Hysaj, while Juan Jesus could join Venezia from Napoli.#SerieA #Calcio #Lecce #Venezia #Napoli #Lazio pic.twitter.com/k8OYR78OPm — Football Italia (@footballitalia) July 14, 2026

Al Venezia di Stroppa serve un difensore. Un nuovo innesto in difesa è reso necessario dalla partenza di Svoboda e dall'infortunio di Sverko. Sarebbero diversi i nomi seguiti dal direttore sportivo Filippo Antonelli. Il primo della lista è quello di Juan Jesus. Il classe 1991 sarebbe per il clug lagunare un colpo di lusso. Il difensore brasiliano, infatti, conosce perfettamente il nostro campionato: gioca in Italia dal 2012 quando arrivò dall'Internacional. Per quattro anni giocò con l'Inter, per poi accasarsi alla Roma e, infine, giocare ben cinque stagioni con la maglia del Napoli e vincere due Scudetti. Adesso il centrale è svincolato ha ma ribadito chiaramente di voler rimanere ancora in Serie A. Per questo, questa pista di mercato potrebbe rapidamente diventare da suggestione ad un vero interesse concreto. Jesus garantirebbe esperienza, carisima e duttilità tattica.

Quello del brasiliano non è il solo profilo seguito dagli arancioneroverdi. Grande interesse, infatti, c'è per il giapponese Tomiyasu, che ha giocato in Serie A con il Bologna. In questo caso, però, sorge un problema: il giapponese non potrebbe essere tesserato. Gli slot per i giocatori extracomunitari, infatti, sono tutti occupati. Altre due piste, inoltre, portano a Baschirotto della Cremonese e ad Antov del Monza. Ed infine il Venezia è molto interessato al 21enne Raphael Kofler, di origini altoatesine. Per quanto riguarda quest'ultimo giocatore, però, bisogna prestare attenzione anche all'interesse e alla concorrenza dell'Udinese. Anche i friulani, infatti, hanno bisogno di rinforzare il loro reparto difensivo e stanno operando in tal senso.